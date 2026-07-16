Izrađen autonomni dron za ubijanje – komaraca

Inovativni sustav s baznom stanicom i dronom od 40 grama koristi napredne algoritme i ultrazvuk za neprekidno patroliranje, prepoznavanje i fizičku eliminaciju komaraca bez upotrebe kemikalija

Francuski tehnološki startup Tornyol razvio je inovativni sustav za kontrolu letećih napasti posebno aktivnih u ljetnim mjesecima i najsmrtonosnije životinje na svijetu koja godišnje prenošenjem bolesti ubije preko 700.000 ljudi – dakako, govorimo o komarcima. Predstavljeni sustav koristi autonomne mikro-dronove mase svega 40 grama za aktivno uklanjanje insekata iz određenog zračnog prostora, primjerice vašeg doma.

Patrolni dronovi u domu

Ovaj tehnološki projekt, iza kojeg stoji ugledni startup akcelerator Y Combinator, oslanja se na kombinaciju minijaturnih senzora i pametnog upravljanja kako bi ponudio ekološki prihvatljivu i potpuno autonomnu alternativu tradicionalnim kemijskim sredstvima za uništavanje kukaca. Sustav funkcionira u nekoliko jednostavnih koraka.

Korisnik najprije na karti bazne stanice iscrta granice zone koju želi zaštititi, nakon čega mikro-dron samostalno započinje neprekidno "patroliranje" označenim područjem. Pomoću ugrađenog ultrazvučnog sonara i pametnih kontrolnih algoritama, letjelica detektira i presreće komarce – u letu. Kad mu se baterija isprazni, uređaj se samostalno vraća na baznu stanicu gdje se nastavlja puniti, a potom automatski nastavlja misiju, pružajući zaštitu od letećih insekata tijekom cijelog dana.

"Dogfight" s insektima

Ovi dronovi-ubojice pronalaze i neutraliziraju mete mehaničkim putem, koristeći svoje brze propelere poput minijaturnih oštrica, dok se za navigaciju i lociranje oslanja na već spomenuti ultrazvuk i algoritme autonomnog navođenja. Kako bi pretvorili lagane igračke u precizne lovce na komarce, inženjeri su iskoristili mikrofone kakvi se ugrađuju u pametne telefone te parking senzore iz automobilske industrije, dodavši na to sve naprednu digitalnu obradu signala. Jedna bazna stanica s jednim pripadajućim dronom može pokriti i zaštititi područje površine do otprilike dva hektara, kažu.

Iako je riječ o visokoaktivnom sustavu, sigurnost u blizini djece i kućnih ljubimaca u potpunosti je osigurana. Letjelica je izrađena od iznimno lakih materijala, opremljena je zatvorenim kućištima za propelere te posjeduje ugrađeni sustav za izbjegavanje sudara. Zahvaljujući tim značajkama, dron automatski održava sigurnu udaljenost od ljudi i životinja, a eventualni fizički kontakt ne predstavlja nikakav rizik od ozljeda.

Baterija integrirana u 40-gramski dron omogućuje mu tri minute neprekidnog leta. Nakon što razina napunjenosti baterije opadne, letjelica se autonomno vraća na baznu stanicu gdje punjenje traje oko 30 minuta. Sustav samostalno koordinira raspored patroliranja kako bi se osigurala optimalna zaštita prostora, a u razvoju je i tehnologija za brzu automatsku zamjenu baterija na bazi koja bi trebala značajno produžiti efektivno vrijeme rada u zraku.

Tornyol (@tornyolsystems) is building micro-drones that kill mosquitoes.



They use smartphone microphones, car park assist sensors, and some clever DSP and control to transform 40-gram toy drones into mosquito killers. pic.twitter.com/SBqWueq7h7 — Y Combinator (@ycombinator) November 7, 2025

Kupnja ili pretplata

Za one koji se odluče za nabavu uređaja startup je otvorio mogućnost prednarudžbe uz polog od 100 američkih dolara, nakon čega kupci dobivaju procjenu datuma isporuke i redovita ažuriranja o tijeku proizvodnje. Nakon toga, na raspolaganju će biti dva modela korištenja: jednokratna kupnja po cijeni od 1.100 dolara, uz koju dolazi jednogodišnje jamstvo, kao i model pretplate koji uključuje besplatnu zamjenu u slučaju kvara i mogućnost otkazivanja pretplate u bilo kojem trenutku uz uvjet povrata drona u ispravnom stanju. Pretplata će koštati 50 dolara na mjesec. Prve isporuke kupcima u SAD-u najavljene su za 2027. godinu, dok širenje na ostala tržišta ovisi o regulatornim odobrenjima.

Jedan od osnivača kompanije podijelio je i video prvog ikada zabilježenog zračnog obaranja jednog komarca pomoću bespilotne letjelice.