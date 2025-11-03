Kina srušila rekord: Gotovo 16.000 dronova zaplesalo na noćnom nebu

U Liuyangu, svjetskoj prijestolnici vatrometa, Kina je ispisala povijest s najvećim sinkroniziranim spektaklom dronova ikad, zamijenivši barut softverom i postavljajući dva Guinnessova rekorda

Bug.hr ponedjeljak, 3. studenog 2025. u 06:20
📷 Screenshot: YouTube
Screenshot: YouTube

Kina je kemijsku čaroliju vatrometa zamijenila digitalno programiranom svjetlosnom koreografijom. Prema pisanju portala TechRadar, Liuyang, grad poznat kao svjetska prijestolnica vatrometa, ugostio je na svome nebu hrpu dronova.

Naime, na nebu iznad Liuyanga poletjelo je točno 15.947 dronova, od kojih je svaki slijedio precizno programiranu putanju leta kako bi stvorila oblike poput tornjeva, cvjetova i nebeskog drveta. Događaj je osigurao dva nova Guinnessova svjetska rekorda - jedan za najveći broj dronova kontroliranih s jednog računala, a drugi za čak 7.496 dronova koji su tijekom izvedbe ispaljivali pirotehnička sredstva.

Ovaj show, nazvan inače "Vatromet koji pripada meni", organizirala je tvrtka Gaoju Innovation uz podršku pirotehničkih stručnjaka iz Liuyanga. Koncept je u potpunosti zamijenio barut softverom, transformirajući ono što je nekad bila kemijska umjetnost u digitalnu. Kretanje svakog drona vođeno je pomoću RTK (Real-Time Kinematic) pozicioniranja i mesh umrežavanja, s podacima koji su se ažurirali u stvarnom vremenu kako bi se održala apsolutna preciznost. Tehnologija korištena u ovoj operaciji odražava istu vrstu inženjerstva koja pokreće napredne navigacijske sustave i autonomno upravljanje, no ovdje je primijenjena za usmjeravanje performansa na masovnoj skali.

📷 Screenshot: YouTube
Screenshot: YouTube

Međutim, ovakvi spektakli nisu bez rizika. Incident na jednom od prethodnih događaja u istom gradu, gdje su se neispravni dronovi zapalili i počeli padati prema publici, otkriva koliko su operacije s dronovima velikih razmjera zapravo krhke. Koordinacija tisuća letećih uređaja napajanih litijskim baterijama zahtijeva kiruršku preciznost, a bilo kakva softverska pogreška može rekordni performans pretvoriti u sigurnosnu prijetnju. Iako su korišteni dronovi daleko napredniji od uobičajenih početničkih modela, rizici ostaju, posebno kada u jednadžbu uđu vremenski uvjeti i smetnje u komunikaciji.

Iako je show predstavljen kao proslava kreativnost, istovremeno je demonstrirao sposobnosti koje bi mogle zanimati obrambene stratege jednako kao i organizatore događaja. Najnoviji kineski rekord mogao bi potaknuti i druge zemlje na pokušaje sličnih prikaza, gurajući tehnologiju dronova još dublje u mainstream upotrebu.

 



