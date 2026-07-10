Kinezi dronovima evakuiraju ljude iz poplavljenih područja

Obilne kiše koje je donio tajfun Maysak uzrokovale su teške poplave u južnoj kineskoj regiji Guangxi, što je dovelo do prekida opskrbe električnom energijom i potpunog kolapsa komunikacijskih sustava u dijelovima grada Hengzhou. Kako bi se ubrzala sanacija i pružila pomoć ugroženom stanovništvu, iz pokrajine Guangdong na pogođena su područja početkom tjedna upućene dvije bespilotne letjelice.

Dronovi za komunikaciju i spašavanje

Radi se o dronovima tipa Wing Loong, višenamjenskim platformama dizajniranim za civilnu i vojnu primjenu, koje su ranije korištene u akcijama uklanjanja posljedica katastrofa, hitnim komunikacijama i meteorološkim promatranjima. Ove letjelice opremljene su ugrađenim mobilnim baznim stanicama koje omogućuju uspostavu telefonskog signala u radijusu većem od 50 kilometara. Time je zarobljenim stanovnicima omogućeno da stupe u kontakt s obiteljima i upute hitne pozive za pomoć.

Paralelno s naporima za obnovu mreže, na terenu se provode i izravne akcije spašavanja ljudskih života uz pomoć tehnologije. Kineski državni mediji podijelili su videozapis koji prikazuje dramatičan trenutak u kojem je veliki besposadni kvadkopter uspješno spasio muškarca, izvukavši ga iz vodenog obruča uzrokovanog velikom poplavom.

Iz snimke je vidljivo da je razina vode dosegnula polovicu visine obližnjih dalekovoda te je uvelike premašila prve katove stambenih objekata. Jedan od ugroženih stanovnika bio je zarobljen na krovu kamiona cisterne, odakle ga je dron izvukao nakon što ga je spasilac privezao sigurnosnim pojasevima. Snimka prikazuje evakuaciju u kojoj se muškarac drži za potporne užadi dok ga letjelica prenosi iznad podivljale vode.