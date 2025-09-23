Lockheed Martinov Skunk Works najavljuje autonomni "nevidljivi" dron Vectis

Napredni razvojni odjel tvrtke Lockheed Martin predstavio je Vectis, prilagodljivu i ubojitu bespilotnu letjelicu dizajniranu za suradnju s borbenim zrakoplovima pete generacije i sustavima budućnosti

Sandro Vrbanus utorak, 23. rujna 2025. u 13:55
📷 Lockheed Martin / umjetnički koncept
Lockheed Martin / umjetnički koncept

Lockheed Martin Skunk Works, odjel poznat po razvoju revolucionarnih zrakoplovnih tehnologija, predstavio je Vectis, novu suradničku borbenu letjelicu (collaborative combat aircraft, CCA). Ovaj sustav dizajniran je kako bi osigurao zračnu dominaciju američkim i savezničkim oružanim snagama, a utjelovljuje nasljeđe tvrtke u razvoju borbenih zrakoplova, autonomnih sustava i otvorenih arhitektura, poruka je iz kompanije.

Fleksibilnost i integracija

Vectis se, kažu, ne predstavlja kao još jedna platforma, već kao potpuno nova paradigma za borbene zračne snage. Ona se temelji na visoko sposobnom, prilagodljivom i pristupačnom agilnom okviru za dronove, poručili su iz Lockheed Martin Skunk Worksa. Time se naglašava da je Vectis osmišljen kao temelj za buduće integrirane sposobnosti, dostupne po konkurentnoj cijeni i uz brzi razvoj – u skladu s time je i najava da će prvi dronovi ove serije poletjeti već kroz dvije godine.

Ključna značajka Vectisa je njegova sposobnost integracije sa zrakoplovima pete generacije, poput F-35, kao i budućim naprednim sustavima koji su tek u razvoju ili planu. Platforma je sposobna izvršavati širok spektar misija, uključujući precizne udare, izviđanje, elektroničko ratovanje te ofenzivne i defenzivne protuzračne misije. Može djelovati samostalno ili u timu, gdje bi pratila letjelice s ljudskom posadom.

Domet Vectisa nije službeno objavljen, no kažu da je on "prilagođen za operacije u indo-pacifičkom, europskom i središnjem zapovjednom području". Jedan od glavnih aduta Vectisa je njegova sposobnost preživljavanja, koja se temelji na desetljećima iskustva tvrtke Skunk Works u razvoju prikrivnih ("stealth") tehnologija, pa se može podičiti najboljom mogućnošću preživljavanja u klasi CCA letjelica, s time da će biti i cjenovno prihvatljiv za kupce.

Brz razvoj, niska cijena

Niski troškovi proizvodnje postižu se primjenom naprednih proizvodnih tehnika i digitalnog inženjeringa, naučenih tijekom razvoja zrakoplova nove generacije. Sustav je izgrađen na principima otvorene arhitekture kako bi se izbjegla ovisnost o jednom dobavljaču komponenata. Razvoj Vectisa već je u tijeku, s naručenim dijelovima i timom koji aktivno radi na projektu.

Skunk Works ulaže vlastita sredstva i radnu snagu s ambicioznim ciljem da dizajnira, izgradi i poleti s Vectisom već 2027. godine. Kao što je uobičajeno za njihove projekte, odbili su komentirati određene aspekte dizajna, poput pogonskog sustava ili maksimalne brzine, ali su za Breaking Defense poručili da njihove analize "ne ukazuju na nadzvučne brzine" kao na ključan zahtjev za ovakav tip letjelica. U trenutnoj verziji Vectis ovisi o uzletno-sletnoj stazi, no dizajniran je za jednostavno održavanje i u terenskim uvjetima, s jednostavnim pristupom unutarnjim sustavima i izradom od "izdržljivih i pouzdanih materijala".



