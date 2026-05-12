Neočekivano partnerstvo: Rheinmetall i Deutsche Telekom rade pametni štit protiv dronova

Suradnja velikih njemačkih grupacija usmjerena je na razvoj integriranih sustava obrane koji kombiniraju naprednu mrežnu povezanost i vojnu tehnologiju za zaštitu gradova od hibridnih prijetnji

Sandro Vrbanus utorak, 12. svibnja 2026. u 06:30

Uoči sigurnosnog sajma AFCEA u Bonnu, tehnološka grupacija Rheinmetall (odnedavno većinski vlasnik DOK-ING-a) i telekomunikacijska kompanija Deutsche Telekom objavili su planove o zajedničkom razvoju obrambenog štita. On će služiti kao zaštita njemačkih gradova i kritične infrastrukture od sve učestalijih akata sabotaže i prijetnji koje dolaze iz zračnog prostora – u obliku dronova. Partnerstvo, kažu, dolazi kao odgovor na pogoršanu geopolitičku situaciju koja je u fokus stavila ranjivost ključnih nacionalnih objekata na hibridne napade.

Sinergija senzora i mreža

Suradnja se temelji na spajanju specifičnih kompetencija tvrtki: Rheinmetall pridonosi svojim iskustvom u vojnim sustavima protuzračne obrane i senzorima, dok Deutsche Telekom osigurava stručnost u povezivanju, cloud rješenjima i analizi podataka.

Deutsche Telekom već godinama djeluje kao partner vladinim agencijama, osiguravajući događaje poput Europskog nogometnog prvenstva 2024. godine. Njihov pristup detekciji dronova oslanja se primarno na radiofrekvencijsku tehnologiju koja pasivno detektira signale između drona i upravljača. Ovi senzori, montirani na telekomunikacijske tornjeve, pokrivaju više od 90% komercijalnih dronova na malim visinama, a da pritom ne ometaju mobilni promet, što ih čini idealnima za gusto naseljena urbana područja.

S druge strane, Rheinmetall je globalni lider u sustavima protuzračne obrane kratkog dometa, čija se oprema trenutno koristi na kriznim žarištima poput Ukrajine. Tvrtka također razvija autonomne sustave za kopno, more i zrak.

5G mreža kao radarski sustav

Novi izazov u sigurnosti predstavljaju dronovi kontrolirani putem mobilnih mreža, što je trend u porastu unatoč zakonskim ograničenjima o letenju unutar vidnog polja. DT već surađuje sa Sveučilištem Helmut Schmidt u Hamburgu na istraživanju lociranja takvih letjelica. Vizija budućnosti uključuje korištenje same 5G mreže kao golemog radarskog sustava koji će prepoznavati anomalije u prometu podataka, čime će neovlašteni dronovi postati vidljivi hitnim službama u stvarnom vremenu.

Neovlašteni letovi dronova u zabranjenim zonama ne smatraju se lakšim prekršajima, već ozbiljnim kaznenim djelima ugrožavanja zračnog prometa. Sustavi koje razvijaju Rheinmetall i DT omogućit će precizno lociranje pilota, čime se olakšava intervencija policije. Daljnji detalji o tehničkim specifikacijama i konkretnoj implementaciji ovog zajedničkog obrambenog štita bit će objavljeni u narednom razdoblju.

