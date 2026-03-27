Novi DJI Avata 360 snima 8K video u 360 stupnjeva

DJI-jev novi dron donosi 8K snimanje u 360 stupnjeva uz HDR, 1-inčne senzore i podršku za inteligentno praćenje

DJI Avata 360 stiže na tržište kao konkurent Antigravityjevog modela A1. Riječ je o dronu koji omogućuje snimanje videozapisa u 360 stupnjeva i to u 8K rezoluciji pri 60 FPS-a uz podršku za HDR.

Naime, DJI Avata 360 koristi 1-inčni senzore s pikselima veličine 2,4 μm i visokim dinamičkim rasponom, a dolazi i s izmjenjivim objektivima, uključujući i 360-stupanjsku leću. Osim videa, Avata 360 može snimati i fotografije rezolucije do 120 MP, uz mogućnost naknadnog kadriranja u postprodukciji.

Za klasično snimanje tu je Single Lens način rada koji omogućuje 4K video pri 60 FPS-a, dok DJI-jev O4+ sustav prijenosa slike omogućuje Full HD prijenos u 60 FPS-a na udaljenosti do čak 20 kilometara.

Dron nudi do 23 minute leta te dolazi s omnidirekcijskim senzorima za izbjegavanje prepreka, uključujući i noćni način rada, kao i integriranim štitnicima propelera. Objektiv se može jednostavno zamijeniti pomoću posebnog seta zamjenskih leća koji uključuje sav potreban alat.

DJI Avata 360 Foto: DJI

Iz DJI-a ističu da je interna memorija od 42 GB dovoljna za oko 30 minuta 8K videa u 360 stupnjeva, a zahvaljujući Wi-Fi 6 povezivosti, gigabajt snimke moguće je prebaciti u aplikaciju DJI Fly za svega 10 sekundi.

Istaknimo još i da Avata 360 podržava napredne funkcije poput beskonačne rotacije i nagiba kamere, inteligentnog praćenja objekata, FPV načina rada i automatskog odabira optimalnog načina praćenja. Kompatibilan je s daljinskim upravljačima RC2, RC-N2 i RC-N3, dok uz DJI RC Motion 3 omogućuje i izvođenje zračnih akrobacija.

Dron je već dostupan za prednarudžbu po cijeni od 719 €eura u paketu s DJI RC2 upravljačem, odnosno 939 eura u Fly More paketu s RC2 te isto toliko za Motion Fly More paket s DJI Goggles N3. Isporuka bi trebala započeti sljedeći mjesec.