Orqa lansira pametni AI dron otporan na ometanja signala

Osječka tvrtka Orqa na sajmu Eurosatory 2026 u Parizu predstavlja MRM2-10AI, taktičku bespilotnu platformu nove generacije s naprednim AI mogućnostima i visokom otpornošću na ometanja

Domaća tehnološka tvrtka Orqa iz Osijeka, specijalizirana za razvoj bespilotnih sustava, najavila je predstavljanje svoje nove napredne taktičke bespilotne platforme MRM2-10AI. Službena premijera održava se na prestižnom sajmu Eurosatory 2026 koji se od ponedjeljka održava u Parizu, kao događaj koji okuplja vodeće svjetske tvrtke iz područja obrane i sigurnosti. Nova platforma razvijena je s primarnim ciljem djelovanja u iznimno složenim operativnim okruženjima.

Napredna tehnologija komunikacije

U uvjetima u kojima ometanja komunikacijskih i navigacijskih sustava postaju sve češći izazovi sigurnosti, MRM2-10AI nastoji postaviti nove standarde. Sustav se odlikuje visokom razinom autonomije, pouzdanim izvršavanjem zadaća te iznimno otpornom arhitekturom. Ključni fokus prilikom razvoja stavljen je upravo na kontinuitet komunikacije i sposobnost prilagodbe elektroničkim izazovima na terenu.

U središtu ove platforme nalazi se inovativni hibridni komunikacijski sustav koji osigurava stabilnost veze u kritičnim trenucima. Sustav kombinira IRONghost radio-upravljanje i komunikaciju putem optičkog vlakna. Posebnost ovog rješenja očituje se u mogućnosti automatskog prebacivanja na pričuvnu vezu u slučaju bilo kakvog prekida primarnog komunikacijskog kanala, čime se rizik od gubitka kontrole svodi na minimum.

Osim stabilne veze, platformu pokreće napredna računalna jedinica autopilota koja omogućuje visoku razinu autonomnog djelovanja. MRM2-10AI sposoban je provoditi vizualno navođenje u završnoj fazi leta čak i u uvjetima potpune odsutnosti GNSS signala. Sustav također koristi računalni vid, provodi analizu operativnog okruženja te podržava koordinirano djelovanje više dronova istovremeno, a može se opremiti i naprednim termovizijskim sustavom.

Integracija umjetne inteligencije

Jedna od ključnih prednosti MRM2-10AI jest njegova "AI-ready" računalna platforma. Radi se o otvorenoj razvojnoj arhitekturi koja omogućuje jednostavnu integraciju različitih AI rješenja i dodatnih softverskih funkcionalnosti prema specifičnim potrebama korisnika. Dodatno, osigurana je i puna kompatibilnost sa sustavom ATAK, što značajno olakšava integraciju drona s već postojećim sustavima za upravljanje operacijama.

Suosnivač i glavni izvršni direktor tvrtke Orqa, Srđan Kovačević, naglasio je važnost ovakvog tehnološkog rješenja na modernom tržištu: "Operateri bespilotnih sustava danas trebaju platforme koje mogu pouzdano djelovati i u najzahtjevnijim uvjetima. Zato smo razvili MRM2-10AI, koji objedinjuje otpornu komunikaciju, računalnu inteligenciju na samoj platformi i napredne autonomne sposobnosti."