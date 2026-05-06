Orqa pokreće proizvodnju u SAD-u, u punom kapacitetu već do listopada

Bespilotne letjelice hrvatskog pedigrea proizvodit će se na teritoriju SAD-a, kako bi se, među ostalim, na zahtjeve programa američkog Ministarstva obrane "Drone Dominance"

Sandro Vrbanus srijeda, 6. svibnja 2026. u 18:45

Osječka tvrtka Orqa, u suradnji s američkim partnerom By Light Professional IT Services LLC, osnovala je poduzeće Orqa U.S. LLC – partnerstvo pokrenuto radi otvaranja proizvodnih pogona na tržištu Sjedinjenih Američkih Država. Sjedište tvrtke Orqa U.S. nalazi se u Palo Altu, dok je proizvodni centar smješten na Floridi. Puni proizvodni kapaciteti Orqa U.S. očekuju se već do listopada ove godine.

Pogon se prostire na čak 17.000 četvornih metara, a raspolaže specijaliziranim linijama za sklapanje dronova, naprednim sustavima proizvodnje, CNC obradom te izradom kompozitnih materijala. Postrojenje ima i status službene ulazne luke s vlastitom carinskom jedinicom, što lokalnoj kompaniji omogućuje maksimalnu logističku brzinu i učinkovitost.

U skladu sa zahtjevima Pentagona

Osnivanjem tvrtke Orqa U.S., tvrtka odgovara na zahtjeve programa američkog Ministarstva obrane, uključujući program "Drone Dominance". Operativno poslovanje osigurano je kroz neovisnu upravu sastavljenu od američkih stručnjaka, dok će se u segmentu IT infrastrukture koristiti ekspertiza tvrtke By Light. Poslovanje je usklađeno s američkim sigurnosnim standardima i regulatornim zahtjevima za bespilotne letjelice.

Srđan Kovačević, suosnivač i izvršni direktor tvrtke Orqa, istaknuo je važnost ovog iskoraka: "Osnivanje Orqa U.S. predstavlja ključnu prekretnicu u našoj globalnoj strategiji. Suradnja s By Lightom omogućuje nam da tehnologiju razvijenu u Osijeku podignemo na novu razinu i izravno odgovorimo na potrebe najzahtjevnijeg tržišta na svijetu."

Charles Phillips, glavni izvršni direktor tvrtke Orqa U.S., dodao je: "Kombinacija vrhunske hrvatske tehnologije i robusne infrastrukture na Floridi stvara jedinstvenu snagu na američkom tržištu. Uz potpuno usklađenu proizvodnju i stratešku prisutnost u Silicijskoj dolini, spremni smo osigurati pouzdanu isporuku sustava koji zadovoljavaju najviše standarde sigurnosti i kvalitete."

