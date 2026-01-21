Orqa s katarskim Barzan Holdingsom širi proizvodne kapacitete na Bliski istok

Hrvatska tvrtka Orqa i katarski Barzan Holdings sklopili su sporazum o suradnji koji predviđa pokretanje lokalne proizvodnje bespilotnih letjelica u sklopu ambicioznog plana za globalno širenje kapaciteta

Hrvatska tehnološka tvrtka Orqa iz Osijeka službeno je potpisala memorandum o razumijevanju s tvrtkom Barzan Holdings, vodećom katarskom institucijom za obranu i sigurnost. Potpisivanje je upriličeno tijekom međunarodne obrambene izložbe DIMDEX u Dohi, čime je označen značajan iskorak u Orqinom Programu globalnog proizvodnog partnerstva. Ovaj ambiciozni program usmjeren je na povećanje proizvodnih kapaciteta tvrtke na više od milijun dronova godišnje kroz stratešku međunarodnu suradnju.

Sporazum predviđa istraživanje mogućnosti za uspostavu lokalne proizvodnje dronova u Kataru. Takav potez trebao bi proširiti globalnu prisutnost hrvatske tvrtke, pobjednika Idea Knockouta 2018., ali i pripomoći u jačanju katarskih obrambenih sposobnosti. Suradnja se temelji na spajanju hrvatske tehnološke inovativnosti i katarske potrebe za razvojem vlastitih obrambenih resursa i modernizacijom oružanih snaga.

Potpora državnog vrha

Svečanosti potpisivanja nazočili su visoki dužnosnici obiju zemalja, uključujući hrvatskog ministra obrane Ivana Anušića i veleposlanika RH u Kataru Dragu Lovrića. S katarske strane, događaj su uveličali zamjenik premijera i ministar obrane, ujedno i predsjednik Barzan Holdingsa, Njegova Ekselencija šeik Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani.

MORH/ J. Šeri

Ministar Anušić istaknuo je kako hrvatske obrambene tvrtke svojom kvalitetom i znanjem predstavljaju vrijedne partnere katarskim oružanim snagama. Naglasio je važnost domaće obrambene industrije za nacionalnu sigurnost i smanjenje ovisnosti o stranim proizvođačima. Prema njegovim riječima, Orqa je primjer tvrtke koja se uspješno pozicionira na svjetskom tržištu nudeći isključivo europski proizvod, što je ključno jer su danas tehnološki napredni FPV dronovi postali nezaobilazan čimbenik.

"Tvrtka Orqa jedna je od hrvatskih tehnoloških tvrtki koja nezaustavljivo pronalazi svoj put na brojnim tržištima u Europi i svijetu. Suvremene vojske i suvremene vojne operacije nezamislive su bez FPV dronova, a Orqini dronovi isključivo su europski, odnosno hrvatski proizvod", zaključio je ministar Anušić.