Orqa s katarskim Barzan Holdingsom širi proizvodne kapacitete na Bliski istok

Hrvatska tvrtka Orqa i katarski Barzan Holdings sklopili su sporazum o suradnji koji predviđa pokretanje lokalne proizvodnje bespilotnih letjelica u sklopu ambicioznog plana za globalno širenje kapaciteta

Sandro Vrbanus srijeda, 21. siječnja 2026. u 14:30
📷 Orqa
Orqa

Hrvatska tehnološka tvrtka Orqa iz Osijeka službeno je potpisala memorandum o razumijevanju s tvrtkom Barzan Holdings, vodećom katarskom institucijom za obranu i sigurnost. Potpisivanje je upriličeno tijekom međunarodne obrambene izložbe DIMDEX u Dohi, čime je označen značajan iskorak u Orqinom Programu globalnog proizvodnog partnerstva. Ovaj ambiciozni program usmjeren je na povećanje proizvodnih kapaciteta tvrtke na više od milijun dronova godišnje kroz stratešku međunarodnu suradnju.

Sporazum predviđa istraživanje mogućnosti za uspostavu lokalne proizvodnje dronova u Kataru. Takav potez trebao bi proširiti globalnu prisutnost hrvatske tvrtke, pobjednika Idea Knockouta 2018., ali i pripomoći u jačanju katarskih obrambenih sposobnosti. Suradnja se temelji na spajanju hrvatske tehnološke inovativnosti i katarske potrebe za razvojem vlastitih obrambenih resursa i modernizacijom oružanih snaga.

Potpora državnog vrha

Svečanosti potpisivanja nazočili su visoki dužnosnici obiju zemalja, uključujući hrvatskog ministra obrane Ivana Anušića i veleposlanika RH u Kataru Dragu Lovrića. S katarske strane, događaj su uveličali zamjenik premijera i ministar obrane, ujedno i predsjednik Barzan Holdingsa, Njegova Ekselencija šeik Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani.

📷 MORH/ J. Šeri
MORH/ J. Šeri

Ministar Anušić istaknuo je kako hrvatske obrambene tvrtke svojom kvalitetom i znanjem predstavljaju vrijedne partnere katarskim oružanim snagama. Naglasio je važnost domaće obrambene industrije za nacionalnu sigurnost i smanjenje ovisnosti o stranim proizvođačima. Prema njegovim riječima, Orqa je primjer tvrtke koja se uspješno pozicionira na svjetskom tržištu nudeći isključivo europski proizvod, što je ključno jer su danas tehnološki napredni FPV dronovi postali nezaobilazan čimbenik.

"Tvrtka Orqa jedna je od hrvatskih tehnoloških tvrtki koja nezaustavljivo pronalazi svoj put na brojnim tržištima u Europi i svijetu. Suvremene vojske i suvremene vojne operacije nezamislive su bez FPV dronova, a Orqini dronovi isključivo su europski, odnosno hrvatski proizvod", zaključio je ministar Anušić.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi