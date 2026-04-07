Osječki dronovi i ukrajinsko ratno iskustvo za napredne dronove presretače

Hrvatska Orqa i ukrajinski General Cherry potpisali su sporazum o strateškoj suradnji na razvoju presretačkih dronova, čime se osigurava pouzdan europski lanac opskrbe za potrebe NATO saveznika

Osječka tvrtka Orqa, danas već vodeći europski autoritet u tehnologiji bespilotnih letjelica i ukrajinska obrambeno-tehnološka tvrtka General Cherry sklopile su sporazum o strateškoj suradnji. Njihovo je partnerstvo usmjereno na razvoj i proizvodnju naprednih besposadnih zračnih sustava, ujedinjujući Orqine proizvodne kapacitete s operativnim iskustvom koje je General Cherry stekao u stvarnim borbenim uvjetima u svojoj zemlji.

Suradnja se temelji na zajedničkoj viziji suverene neovisnosti te je primarno fokusirana na proizvodnju presretačkih ("interceptor") dronova i pripadajućih komponenti. Ključni dio sporazuma uključuje uspostavu zajedničkih proizvodnih pogona u Hrvatskoj i Ukrajini, čime se planira brzi izlazak prvih tehnoloških rješenja na tržište.

Sigurnost europskog neba

Ovaj tehnološki savez omogućit će i državama članicama NATO-a izravnu nabavu najmodernijih presretačkih sustava putem neovisnog i stabilnog europskog lanca opskrbe. Implementacija ovih rješenja izravno će doprinijeti otpornosti Saveza i sigurnosti zračnog prostora, bez dodatnog opterećivanja resursa ukrajinske obrane, objavljeno je.

Srđan Kovačević i Yaroslav Gryshyn

Srđan Kovačević, suosnivač i izvršni direktor Orqe, poručio je: "Ovo partnerstvo počiva na inovativnom modelu zajedničke proizvodnje koji nam omogućuje da dokazano operativno znanje i iskustvo tvrtke General Cherry spojimo s našom tehnologijom te po prvi put izvan Ukrajine po-nudimo sposobnosti učinkovite zračne zaštite protiv modernih besposadnih prijetnji. Riječ je o važnom iskoraku kojim visokoučinkovite sustave stavljamo u službu sigurnosti svih naših sa-veznika."

"Pokrećemo značajno i obećavajuće partnerstvo s tvrtkom koja donosi više od desetljeća isku-stva i vodeću ekspertizu u industriji bespilotnih letjelica. Naš zajednički cilj je pomoći u izgradnji nove arhitekture europske i globalne sigurnosti uz pomoć jedinstvenog ratnog iskustva Ukrajine i tehnološke stručnosti Orqe", dodao je Yaroslav Gryshyn, suosnivač tvrtke General Cherry.