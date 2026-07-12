Pentagon kupio 2000 ukrajinskih jurišnih dronova u povijesnom vojnom transferu

Pentagon je zaprimio isporuku od 2000 ukrajinskih jurišnih dronova F10, označavajući povijesni izvoz za Ukrajinu i strateški zaokret u američkoj vojnoj nabavi prema borbeno dokazanim sustavima

Bug.hr nedjelja, 12. srpnja 2026. u 22:45
F-10 📷 F-Drones
F-10 F-Drones

Ovaj dogovor, sklopljen s proizvođačem F-Drones, dio je šireg i ambicioznog programa Pentagona pod nazivom "Dominacija dronovima" (Drone Dominance), vrijednog 1,1 milijardu dolara. Isporuka nije samo puki transfer opreme; ona predstavlja prvi službeni izvoz potpuno sastavljenih borbenih dronova iz Ukrajine i signalizira da Washington sve više traži inovacije izvan tradicionalnih krugova američke obrambene industrije.

Prva dozvola za izvoz gotovih borbenih sustava

Ključan korak koji je omogućio ovu isporuku dogodio se 1. srpnja 2026. godine, kada je ukrajinska Državna služba za kontrolu izvoza izdala povijesnu dozvolu. Njome je tvrtki F-Drones odobreno slanje serije dronova F10 preko granice na američki teritorij. Prema riječima predstavnika tvrtke, dronovi su prešli granicu nedugo nakon dobivanja odobrenja.

Ono što ovu dozvolu čini posebnom jest činjenica da se odnosi na kompletne, borbeno spremne sustave isporučene u velikoj količini. Dosadašnje ukrajinske izvozne dozvole u vojnom sektoru uglavnom su pokrivale pojedinačne komponente, tehnologije ili podsustave. Ovaj zaokret sugerira kako ukrajinski dužnosnici sada vide izvoz gotovih dronova ne samo kao komercijalno vrijedan potez, već i kao diplomatsko sredstvo za produbljivanje strateških veza s Washingtonom. Zanimljivo je da je odobrenje stiglo prije nego što su na snagu stupile nove vladine mjere za pojednostavljenje vojnog izvoza u uvjetima ratnog stanja, što znači da je tvrtka prošla puni, postojeći ciklus kontrole. Cijeli postupak, od početne provjere do konačnog potpisa, pratila je državna tvrtka Spetstechnoexport.

Dokazana učinkovitost

Put do ovog ugovora vodio je preko rigoroznih testiranja. Američka tvrtka UDD Tech Corp, koja zastupa F-Drones u SAD-u, prijavila je dron F10 za prvu fazu programa "Drone Dominance", poznatu kao Gauntlet I. Testiranje je održano u veljači 2026. u bazi Fort Benning u Georgiji, gdje se natjecalo 25 različitih sustava bespilotnih letjelica. U jakoj konkurenciji, sustav F10 završio je na šestom mjestu i osigurao si poziciju među jedanaest pobjednika programa, što je izravno dovelo do ugovora o nabavi 2000 dronova za američko Ministarstvo obrane.

Inicijativa "Drone Dominance" osmišljena je kako bi se američkoj vojsci ubrzao pristup jeftinim, borbeno testiranim bespilotnim sustavima razvijenim izvan tradicionalnih domaćih lanaca opskrbe. Američka nabava dronova pomiče se izvan tradicionalnih domaćih dobavljača, a Pentagon je u ukrajinskim dronovima prepoznao dvije ključne prednosti: dokazanu učinkovitost protiv moderne vojske poput ruske i činjenicu da su proizvedeni bez kineskih komponenti, što je postao važan sigurnosni zahtjev za američku vojsku. Tvrtka F-Drones, osnovana 2023. godine, uspjela je lokalizirati proizvodnju ključnih dijelova, smanjujući tako ovisnost o stranim dobavljačima i povećavajući sigurnost svog lanca opskrbe.

Politički vjetar u leđa i planovi za budućnost

Ovaj posao dobio je i snažnu podršku s najviše političke razine. Američki predsjednik Donald Trump, koji je ranije bio skeptičan, prema izvješćima je promijenio stav nakon što je ostao impresioniran učinkovitošću ukrajinskih napada dronovima duboko unutar ruskog teritorija. Na summitu NATO-a u Ankari početkom srpnja izrazio je spremnost za kupnju ukrajinskih dronova, hvaleći nevjerojatnu sposobnost Ukrajine da ih proizvodi u ratnim uvjetima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da SAD već testira različite vrste ukrajinskih zračnih i pomorskih dronova te da se nada većem "dogovoru o dronovima" vrijednom između 35 i 50 milijardi dolara.

Dodatnu potvrdu američkog interesa dao je posjet senatora Lindseyja Grahama proizvodnim pogonima tvrtke SkyFall u Kijevu, nakon kojeg je izjavio da bi bila "ogromna pogreška da Amerika ne surađuje s Ukrajinom u području dronova". Samo nekoliko sati nakon njegovog posjeta, ruske snage izvele su raketni napad na tvornicu, dodatno naglašavajući važnost i ranjivost ove industrije.

Ovaj ugovor nije jednokratan posao. On signalizira dublji strateški pomak u kojem Pentagon prepoznaje vrijednost agilnosti i inovacija koje dolaze iz partnerskih zemalja suočenih sa stvarnim prijetnjama. Ukrajinska stručnost u ratovanju dronovima sada je tražena roba, a ovaj transfer tehnologije i znanja mogao bi pomoći SAD-u da ubrza vlastitu modernizaciju. Kao dokaz dugoročne suradnje, tvrtka F-Drones, preko svoje američke podružnice UDD Tech Corp, već planira otvoriti postrojenje za sklapanje i proizvodnju u Ohiju. To pokazuje da je suradnja tek započela i da bi etablirani američki obrambeni divovi uskoro mogli dobiti ozbiljnu konkurenciju.

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