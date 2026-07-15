Prvi put u Europi dronovi korišteni za prijevoz organa za transplantaciju

Uspješan pokusni let dronom u Francuskoj dokazao je pouzdanost zračnog transporta organa čak i u ekstremnim vremenskim uvjetima toplinskog vala, a ostvarena je brzina od 120 km/h

Uspješno izveden pokus u francuskoj regiji Loire-Atlantique označio je važan korak u transplantacijskoj medicini. Prošloga utorka, 7. srpnja, medicinski timovi i tehnološki stručnjaci uspješno su simulirali transport bubrega namijenjenog istraživanju pomoću bespilotne letjelice. Let se odvijao na ruti dugoj 60 kilometara.

Za sada tek testiranje

Ovaj pothvat realiziran je u suradnji s tvrtkom Delivrone, koja već obavlja dostavu bioloških uzoraka za bolnice i laboratorije. Tijekom pokusa, koji se odvijao usred toplinskog vala s ekstremnom vanjskom temperaturom od blizu 32°C, ključni izazov bio je očuvanje organa. Unatoč tim uvjetima, sustav je uspješno održao temperaturu bubrega na propisanih 4°C, čime je dokazana pouzdanost tehnologije i njezina spremnost za najzahtjevnije vremenske prilike.

Bespilotna letjelica s rasponom krila od 2,7 metara leti brzinom od gotovo 120 km/h, pa je testnu udaljenost između Nantesa i La Roche-sur-Yona prevalila za samo 35 minuta. Letjelicom s udaljene lokacije upravlja i nadzire je licencirani ljudski pilot, a let se odvija unutar strogo određenog zračnog koridora. Proizvođač drona navodi da je ova vrsta transporta dostupna 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu.

Delivrone

Transplantacijski timovi ističu da je ključni cilj projekta eliminirati gubitak dragocjenih organa, kojih u Francuskoj kronično nedostaje. Smanjenjem vremena u kojem organ nije u krvotoku ubrzava se ponovno pokretanje rada bubrega nakon operacije te se produljuje njegov životni vijek. Nakon uspjeha ove simulacije, u idućim se mjesecima očekuje testiranje u stvarnim uvjetima, što bi predstavljalo prvu takvu praksu na europskom tlu.