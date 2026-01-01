U Budvi se spektakl s dronovima pretvorio u debakl

Novogodišnji program u Budvi bio je koncipiran tako da vrhunac večeri bude koreografirani drone show iznad Starog grada, najavljivan kao vizualni spektakl. No, nakon uvodnog vatrometa, stotine dronova poletjele su u formaciju, da bi ubrzo počele nekontrolirano padati prema moru i platou ispred Lučke kapetanije, što su brojni građani zabilježili i podijelili na društvenim mrežama.

​Prema navodima tamošnjih medija, u more i na kopno srušilo se oko 600 dronova, čime je praktično cijeli spektakl propao u svega nekoliko minuta. Snimke događaja postale su viralne, dodatno naglašavajući kontrast između najavljenog "nezapamćenog spektakla" i stvarnog ishoda.

Istraga bez brzih odgovora

Budvanska policija je izašla na teren, obavila uviđaj i o svemu obavijestila nadležno tužilaštvo. Iz Uprave policije i Osnovnog državnog tužilaštva, kako navode mediji, zasad nema detaljnijih objašnjenja o uzroku kvara, osim da će biti angažiran vještak koji će utvrditi zbog čega je došlo do pada letjelica. Jedan od mogućih scenarija je tehnički kvar, no ne isključuje se niti mogućnost sabotaže, odnosno namjernog ometanja kontrolnog signala.

​Navodi se da nadležni organi incident tretiraju kao događaj s velikom materijalnom štetom, ali bez elemenata ugrožavanja života i zdravlja, s obzirom na to da povrijeđenih srećom nije bilo. Materijalna šteta iznosi više stotina tisuća eura, ne računajući onu reputacijsku.