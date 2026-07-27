Ukrajinski Jetkiller, novi dron presretač, lovi sve brže ruske Shahede

Ukrajinski proizvođač SkyFall predstavio je P1-SUN Jetkiller, nadograđeni dron presretač koji doseže 370 km/h kako bi se suprotstavio novim, brzim ruskim Shahed dronovima s mlaznim pogonom

Bug.hr ponedjeljak, 27. srpnja 2026. u 12:03

Ukrajinski proizvođač dronova SkyFall predstavio je P1-SUN Jetkiller, novu generaciju drona presretača dizajniranog za borbu protiv sve bržih ruskih napadačkih dronova Shahed. Novi model, koji je javno debitirao na nedavnom međunarodnom zrakoplovnom sajmu Farnborough u Ujedinjenom Kraljevstvu, izravan je odgovor na rusku prilagodbu i ubrzavanje bespilotnih letjelica koje se koriste u ratnim operacijama. Ovaj potez označava novu fazu u tehnološkoj utrci na nebu iznad Ukrajine, gdje obje strane neprestano inoviraju kako bi stekle prednost.

Odgovor na mlazne Shahede

Ključni razlog za razvoj Jetkillera je ruska sve češća upotreba modificiranih dronova Shahed, poznatih i kao Geran-3, koji umjesto klasičnih propelera koriste mlazne motore. Takva nadogradnja omogućuje im postizanje brzina i do 500 km/h, što značajno skraćuje vrijeme reakcije ukrajinske protuzračne obrane. Prema riječima Jurija Čerevašenka, visokog zapovjednika ukrajinskih zračnih snaga, već sada između 15 i 20 posto ruskih Shaheda koristi mlazni pogon. Upravo je visoka stopa presretanja (između 92 i 96 posto) sporijih, propelerskih verzija natjerala Rusiju da se okrene skupljim i bržim varijantama.

P1-SUN Jetkiller dizajniran je da se nosi s tom prijetnjom. Njegova maksimalna brzina iznosi 370 km/h, što je osjetno povećanje u odnosu na 310 km/h standardnog modela P1-SUN. Prema navodima tvrtke, razvoj je trajao samo tri mjeseca, a dron je već prošao borbena testiranja u kojima je navodno oborio više od desetak mlaznih Shaheda. Osim brzine, Jetkiller može nositi eksplozivni teret od 500 grama, a opremljen je kamerama za dnevne i noćne operacije.

Uvođenje ovakvih presretača drastično mijenja i ekonomiju zračnog ratovanja. Dok obaranje jednog drona Shahed, čija se cijena procjenjuje na oko 35.000 američkih dolara, projektilom iz sustava Patriot može stajati i više od 2,8 milijuna eura, cijena drona presretača kreće se između tri i pet tisuća dolara. To obranu od masovnih napada čini financijski daleko održivijom. Tvrtka SkyFall planira započeti serijsku proizvodnju Jetkillera u kolovozu 2026. godine, s ambicioznim ciljem proizvodnje do 50.000 jedinica mjesečno. Uspjeh se temelji na prethodniku, modelu P1-SUN, koji je od svog uvođenja u studenom 2025. godine, prema podacima tvrtke, uništio više od 5500 ruskih dronova.

Konkurencija na nebu se zaoštrava

SkyFall nije jedina tvrtka koja radi na rješenjima za brze dronove. Prijetnja jeftinih napadačkih bespilotnih letjelica bila je jedna od glavnih tema na sajmu Farnborough, gdje su svoje sustave predstavili i globalni divovi poput europskog proizvođača projektila MBDA i američke tvrtke Lockheed Martin. U samoj Ukrajini, razvoj je još brži. Tvrtka General Cherry finalizira bržu verziju svog presretača Bullet, koji u testovima premašuje 400 km/h, s dugoročnim ciljem dosezanja brzina od 500 km/h.

Britansko-ukrajinska tvrtka Firebolt Engineering nedavno je potvrdila prvo poznato borbeno presretanje mlaznog Shaheda pomoću svog sustava Griffen. Dizajniran kao jeftinija alternativa konvencionalnim protuzračnim projektilima, Griffen može letjeti brzinama većim od 350 km/h i sada ulazi u širu proizvodnju.

Ipak, važno je napomenuti da je u ratnim uvjetima teško neovisno provjeriti tvrdnje različitih proizvođača o proizvodnim kapacitetima i borbenim uspjesima.

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