Discord zbog greške suspendirao više od 8.000 korisničkih računa

Sigurnosni sustav Discorda pogrešno je prepoznao bezopasne slike kao potencijalno štetan sadržaj, što je rezultiralo masovnim suspenzijama korisnika

Discord je potvrdio da je zbog greške u svom sigurnosnom sustavu od svibnja ove godine pogrešno suspendirao više od 8.000 korisničkih računa. Kako prenosi The Verge, problem je izašao na vidjelo nakon što su brojni korisnici tijekom proteklog tjedna prijavili da su dobili zabranu pristupa zbog objavljivanja naizgled bezopasnih slika s mrežastim uzorcima, poput šahovskih ploča, tekstura iz videoigara ili pak - inventara iz Minecrafta.

Prema riječima suosnivača i glavnog tehnološkog direktora Discorda, Stanislava Vishnevskog, greška je izravno pogodila oko 200 korisnika koji su objavljivali slike s uzorcima nalik mreži, dok je ukupno više od 8.000 korisnika suspendirano zbog objavljivanja drugih bezopasnih slika od svibnja 2026. godine. Tvrtka navodi da su svi pogođeni računi u međuvremenu ponovno aktivirani.

Iz Discorda objašnjavaju da njihov sigurnosni sustav automatski uspoređuje sadržaj koji korisnici objavljuju s bazom poznatog štetnog materijala kako bi otkrio potencijalna kršenja pravila. Takvi sustavi ponekad mogu proizvesti lažno pozitivne rezultate, nakon čega označeni sadržaj pregledavaju zaposlenici.

Međutim, zbog programske pogreške korisnicima nije bilo samo privremeno onemogućeno učitavanje sadržaja tijekom provjere, već su njihovi računi odmah suspendirani. Nakon što su zaposlenici potvrdili da sadržaj ne krši pravila platforme, druga greška spriječila je automatsko uklanjanje zabrane, zbog čega su suspenzije ostale aktivne sve dok problem nije otklonjen.

Discord navodi da je greška sada ispravljena te da su svi pogrešno suspendirani korisnici ponovno dobili pristup svojim računima.