Društvena mreža Truth Social legalizirala insajdersko trgovanje

Kompanija Trump Media lansirala je novu uslugu isporuke podataka Truth API, koja institucionalnim klijentima pruža izravan i brz pristup objavama s utjecajnih računa, poput onog Donalda Trumpa

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 3. kolovoza 2026. u 23:40

Donald Trump ponovno radi ono što mu najbolje ide – prodaje. Nakon što je svijetu i američkim glasačima prodao priču o tome kako je uspješan poduzetnik, pa već godinama pokušava prodati priču o tome da je uspješan predsjednik, na red je došla prodaja – povlaštenih informacija, izravno iz Ovalnog ureda. Američki predsjednik koji za vrijeme mandata vodi brojne tvrtke i organizacije, zarađuje na memecoinima i prodaji robe s vlastitim likom, povukao je još jedan potez bez presedana.

Informacije iz prve ruke

Njegova društvena mreža Truth Social i kompanija Trump Media lansirale su uslugu Truth API, kako kažu, "novu B2B platformu za licencirani prijenos podataka u stvarnom vremenu". Servis će pružati institucionalnim klijentima najbrži izravni pristup objavama s najutjecajnijih računa na društvenoj mreži Truth Social. Prema navodima kompanije, usluga je od početka kolovoza dostupna financijskim institucijama i poslovnim partnerima koji se žele oslanjati na "trenutne i verificirane podatke".

Naravno, sve to je dostupno onima koji su spremni platiti da bi "utjecajne" objave dobili nešto prije svih ostalih. U pravosuđu se to obično naziva trgovanjem s povlaštenim informacijama, a u Trumpovom slučaju riječ je o samo još jednom "dugoročnom i stabilnom izvoru prihoda monetizacijom vlastite digitalne imovine" za kompaniju Trump Media. Stjecanje nepravedne prednosti na temelju povlaštenih informacija na štetu trećih osoba koje ne raspolažu tim informacijama kazneno je djelo, ali koga briga, kad to čini predsjednik SAD-a.

Automatizirana korupcija

Privremeni izvršni direktor Trump Media, Kevin McGurn, istaknuo je da objave na platformi Truth Social već dulje vrijeme utječu na kretanja na financijskim tržištima. Iako to nije rekao, mislio je na situaciju kad Trump objavi početak ili kraj nekog novog rata, najavi kakvu političku odluku koja pogoduje određenom sektoru ili kompaniji ili pak izravno reklamira vlastite kriptovalute. Do sada su tvrtke koje prate te objave, pa na njima pokušavaju zaraditi trgujući na burzama, morale te stvari "ručno" pratiti kao i ostali smrtnici. Nova usluga omogućit će im automatiziranu i brzu dostavu podataka putem API-ja, prije negoli ih vide svi ostali.

Komercijalizacija je to, dakle, bržeg pristupa objavama šefa države, vlasnika i najvećeg računa na Truth Socialu s 13 milijuna pratitelja, koje često izravno pomiču tečajeve valuta i cijene dionica. Kritičari kažu da to dodatno narušava povjerenje u financijska tržišta i da je eklatantan primjer sukoba interesa. Iz Trump Media se na to ne obaziru, već objavljuju da je niz kompanija već uključen u taj sustav.

Koruptivni model distribucije povlaštenih informacija navodno košta i do 100.000 dolara mjesečno, ili pak 60.000 ako potpišete trogodišnji ugovor. No, brzi pristup ključnim informacijama daje značajnu prednost algoritmima za visokofrekventno trgovanje, pa bi neki uloženo vrlo brzo mogli vratiti trgujući.

"Da je ovo napravio glavni direktor neke javne kompanije, završio bi u zatvoru", upozorila je Irene Aldridge, voditeljica tvrtke Able Alpha Trading, koja ne planira kupiti ovu uslugu. Napomenula je da predsjednik SAD-a ima izravan uvid u ključna događanja i samostalno donosi odluke, dok istodobno te informacije unaprijed otkriva odabranoj skupini korisnika. Takav bi potez u korporativnom sektoru imao ozbiljne pravne posljedice, no slučaju predsjednika – nikome ništa, osim što će on po tko zna koji put zaraditi samo zato što se nalazi na tom položaju.

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