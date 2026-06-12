Facebook pao, neki korisnici se šale na račun "panike": 'Jesam li hakiran ili samo Zuckiran?'

Masovni pad Facebooka i Instagrama izazvao je burne reakcije među korisnicima diljem svijeta - ako je suditi prema tekstovima portala i raspravi na Redditu, neki paničare, a drugi se zafrkavaju. Nitko ionako ne zna što se zbiva, pa je ovo dobra prilika za šale i pošalice...

U utorak poslijepodne, korisnici diljem svijeta iznenada su se našli odjavljeni sa svojih Facebook i Messenger računa, bez mogućnosti ponovne prijave. Panika i zbunjenost brzo su se proširile, a kako to obično biva kad jedna velika platforma padne, korisnici su se preselili na drugu kako bi potražili odgovore. Reddit je postao glavno utočište, a jedna je objava na podforumu r/facebook sažela kolektivni strah.

Panika na Redditu: "Mislio sam da sam hakiran!"

Objava s jednostavnim pitanjem "Je li Facebook pao? Što se dogodilo danas? Je li hakiran ili su serveri pali?" eksplodirala je s tisućama komentara u samo nekoliko minuta. Glavni osjećaj koji je prožimao zajednicu bio je strah. "Mislio sam da sam hakiran", ponavljalo se u bezbrojnim komentarima, dok su se drugi bojali da su dobili zabranu korištenja. "Već sam pomislio da sam konačno zabranjen", napisao je jedan korisnik, a drugi je dodao: "Mislio sam da su me banirali jer sam mizoginistima rekao da se idu igrati u prometu."

Međutim, strah je brzo zamijenilo olakšanje. Vidjevši da nisu sami, korisnici su osjetili kolektivnu utjehu. "Ova objava me odmah umirila", priznao je jedan komentator, dok su mnogi zahvaljivali Redditu što postoji. U kaosu neočekivanog pada, Reddit je postao neslužbeni centar za podršku i informiranje, potvrđujući korisnicima da problem nije u njihovim uređajima ili računima, već da se radi o problemu globalnih razmjera.

Globalni problem i preopterećeni 'Down Detector'

Komentari stižu iz svih krajeva svijeta, potvrđujući da se ne radi o lokaliziranom problemu. Korisnici iz Filipina, Australije, Singapura, Belgije, Bugarske i Sjedinjenih Američkih Država javljali su da ne mogu pristupiti ne samo Facebooku, već ni Instagramu, Messengeru i Threadsu. Činilo se da je cijeli Metin ekosustav u problemima.

Ironično, čak i stranice namijenjene praćenju statusa internetskih servisa, poput Down Detectora, pokleknule su pod navalom. "Down Detector mi uopće ne želi učitati Facebook", požalio se jedan korisnik. Drugi je dodao: "Provjerio sam Down Detector i vidio ogroman skok prijava... mislim da smo ga srušili."

Ovaj događaj je, kao i uvijek, potaknuo i val humora i kreativnih teorija. "Intern je izbrisao META.exe", našalio se netko. Drugi su krivili "Zucka", skovavši izraz "Zucked" za situaciju u kojoj se nalaze. U moru zbunjenosti, pojavile su se i razne teorije zavjere, od kojih je jedna povezivala pad s istovremenim obraćanjem predsjednika Trumpa i Putina. Ipak, za većinu je ovo bio samo još jedan podsjetnik koliko smo ovisni o platformama koje svakodnevno koristimo i kako brzo se digitalna zajednica može reorganizirati kada jedna od njih padne.

Ovako trenutno izgleda Facebook kada mu se pokuša pristupiti...

Edit (17:30): Facebook je u međuvremnu oživio, pa oni kojima je falio mogu opet - uživati!