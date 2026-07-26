Facebook uvodi besplatnu oznaku za verifikaciju

Facebook Verified najprije će biti dostupan na odabranim tržištima, a potom će se postupno širiti globalno

Meta je predstavila novu značajku Facebook Verified, besplatnu oznaku kojom će korisnici moći potvrditi da iza njihova računa stoji stvarna osoba. Za razliku od postojećih plaćenih oznaka, nova potvrda identiteta neće zahtijevati pretplatu.

Kako bi dobili oznaku, korisnici će morati proći postupak provjere temeljen na selfiju. Naime, potrebno je snimiti kratki selfie video, nakon čega će Facebook snimku usporediti s postojećim profilnim fotografijama i utvrditi podudaraju li se. Prema navodima Mete, cijeli bi postupak trebao trajati svega nekoliko minuta.

Foto: Meta

Oznaka će se u početku prikazivati na korisničkim profilima te unutar Facebook Marketplacea, Datinga i grupa. Meta planira naknadno proširiti njezinu vidljivost i na objave u glavnom feedu, što znači da će svi vidjeti oznaku verifikacije. Iz tvrtke pritom ističu da oznaka ne znači da Facebook podržava određenog korisnika niti jamči njegovu pouzdanost. Njome se potvrđuje isključivo da iza računa stoji stvarna osoba.

Facebook Verified bit će dostupan korisnicima starijima od 18 godina koji ispunjavaju uvjete i poštuju pravila, posebno ona koja zabranjuju prijevare, obmane i lažno predstavljanje. Računi pritom ne smiju pokazivati znakove neautentičnog ponašanja, iako nije jasno navedeno što to znači.