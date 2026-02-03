Francuska policija pretresla urede platforme X, Musk pozvan na saslušanje

Pripadnici specijalizirane jedinice za kibernetički kriminal francuske policije ušli su ovoga utorka u pariško sjedište platforme X, društvene mreže u vlasništvu Elona Muska. Akcija je provedena u suradnji s Europolom kao dio opsežne istrage koja je inicijalno pokrenuta još u siječnju 2025. godine. Prema službenom priopćenju pariškog tužiteljstva, istražitelji su zaplijenili dokumentaciju i digitalne zapise kako bi utvrdili usklađenost platforme s francuskim i europskim zakonima.

Istražni organi fokusirani su na način na koji algoritmi platforme preporučuju sadržaj korisnicima, s posebnim naglaskom na navodno namjerno isticanje ekstremno desničarskog materijala. Uz to, istraga je proširena na djelovanje AI chatbota Grok, koji se sumnjiči za generiranje seksualno eksplicitnih deepfake slika te distribuciju nepoćudnog materijala koji uključuje maloljetnike.

Poziv na saslušanje

Nakon izvršenog pretresa, francuske vlasti uputile su službeni poziv vlasniku platforme Elonu Musku te bivšoj izvršnoj direktorici Lindi Yaccarino za dobrovoljno saslušanje u travnju. Istražitelji namjeravaju ispitati čelnike tvrtke o njihovoj ulozi u zadržavanju i distribuciji spornih sadržaja te o optužbama za neovlašteno izvlačenje podataka iz automatiziranih sustava. Određeni broj zaposlenika ureda u Parizu već je pozvan da daju iskaze u svojstvu svjedoka o svakodnevnom radu algoritama.

Pritisak na platformu X u Francuskoj traje već dulje vrijeme, a eskalirao je nakon pritužbi političara o navodnom uplitanju algoritama u političke procese. Iako se tvrtka još nije službeno očitovala o samom pretresu, ranije su optužbe francuskog tužiteljstva nazivali "politički motiviranima". Iz platforme X su tada poručili da su ovakvi postupci izravan napad na slobodu govora i da nemaju namjeru u potpunosti surađivati s istražiteljima čiji je cilj navodno cenzura.

U obranu X-a javno je stao i Pavel Durov, osnivač Telegrama, koji je u Francuskoj i sam bio uhićen. Naveo je da je Francuska jedina zemlja koja kazneno progoni "slobodne" društvene mreže.