Instagram dodao nove mogućnosti za sigurnije korisničke profile

Popularna Facebookova platforma za uređivanje i dijeljenje fotografija, Instagram, uvela je neke novosti čiji je cilj poboljšati sigurnost korisničkih računa.

Jedna od novosti je stranica "About This Account", gdje će korisnici imati uvid u neke od informacija vezanih za svoj račun. To su na primjer, datum kada je račun stvoren, zemlja korisnika, povijest promjena korisničkog imena te prikaz oglasa koji se vrte u sklopu računa.

Spomenuta opcija u početku će biti dostupna samo za popularnije korisničke račune na Instagramu, no poslije će ju dobiti i obični korisnici.

Druga novost su verificirani korisnički računi s plavom oznakom kraj svojeg profila (po uzoru na Facebook). Treća novost je mogućnost uporabe vanjskih aplikacija trećih strana za dvofaktorsku autentifikaciju, što će korisničkim računima pružiti dodatnu razinu sigurnosti. Uz opciju ide i mogućnost preuzimanja kompatibilne aplikacije.