Instagram testira ograničenje na tri hashtaga po objavi

Nema još službene objave Instagrama o ovom ograničenju, no pretpostavlja se da im je cilj tako smanjiti spam u opisima objava

Matej Markovinović utorak, 2. prosinca 2025. u 17:35
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Instagram bi uskoro mogao uvesti ograničenje na najviše tri hashtaga po objavi. Iako još nisu ništa službeno objavili, sve veći broj korisnika počeo je primjećivati obavijest koja ih upozorava na novo ograničenje.

Bez službene objave Instagrama, trenutno nije poznato hoće li ograničenje vrijediti samo na neku određenu vrstu korisnika ili će biti trajno i za sve. Također, nije poznato ni zašto ga uvode. Pretpostavlja se da time žele smanjiti spam u opisima objava i zloupotrebu hashtaga.

U svakom slučaju, ako ovo ograničenje zaista stupi na snagu, to bi moglo označiti kraj vremena kada su hashtagovi na Instagramu služili za otkrivanje zanimljivih profila i to bez fokusa na Reelse, odnosno kratki video sadržaj.

Više informacija bit će poznato u sljedećim tjednima.

 



