Instagram uvodi opcionalnu 'AI creator' oznaku za one koji objavljuju puno generiranog sadržaja

Instagram testira novu oznaku koja bi korisnicima trebala olakšati prepoznavanje profila fokusiranih na AI-generirani sadržaj, no problem je - oznaka je u potpunosti opcionalna

Instagram je započeo s testiranjem nove oznake „AI creator“ namijenjene profilima koji često objavljuju sadržaj generiran pomoću umjetne inteligencije.

Radi se, prije svega, o opcionalnoj značajki, što znači da korisnici sami odlučuju žele li na svoj profil staviti ovu oznaku ili ne. Ako to učine, oznaka „AI creator“ neće se samo prikazivati na njihovom profilu, već će stajati i u feedu uz sadržaj koji su objavili.

Iako Meta ovaj potez predstavlja kao korak prema većoj transparentnosti AI sadržaja na društvenim mrežama, pitanje je koliko će korisnika zapravodobrovoljno označiti vlastiti profil kao izvor AI-generiranog sadržaja.

Korisnici koji objavljuju takav sadržaj trenutno nemaju stvarni poticaj za korištenje oznake, ponajviše zato što Instagram tvrdi da ona neće utjecati na doseg objava ili distribuciju sadržaja unutar platforme.