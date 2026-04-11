Instagram uvodi uređivanje komentara, ali uz vremensko ograničenje

Na Instagramu je od sada moguće uređivati komentare, ali samo unutar 15 minuta od objave. Uređeni komentari bit će jasno označeni

Instagram je najavio novu značajku koja korisnicima omogućuje uređivanje komentara nakon objave, no uz neka određena ograničenja. Naime, komentari se mogu mijenjati samo do 15 minuta nakon objave, a nakon toga ostaju "zaključani" i napisani kako jesu.

Također, korisnici će moći uređivati isključivo tekstualni dio komentara, što znači da, ako su objavili u komentaru fotografiju, GIF ili neku drugu vrsta sadržaja, to se neće moći naknadno izmijenjivati.

Kao što je slučaj i na drugim društvenim mrežama, uređeni komentari bit će jasno označeni, ali drugim korisnicima neće biti dostupan uvid u povijest izmjena.