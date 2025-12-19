Journal.hr uklonio video redatelja Filipa Filkovića Philatza tek nakon „Instagram pobune“

Preuzimanje Philatzova AI-videa o staroj zagrebačkoj žičari bez dopuštenja dovelo je Journal.hr u sukob s autorom i otvorilo pitanje: znači li Instagramova opcija “download” slobodu objave ili kršenje autorskih prava?

Na domaćoj instagramskoj "kulturnoj i medijskoj sceni" danas se otvorilo pitanje granica dijeljenja autorskog sadržaja na društvenim mrežama, nakon što je lifestyle portal Journal.hr na svom Instagram profilu objavio video autora i filmskog redatelja Filipa Filkovića Philatza, bez njegovog prethodnog dopuštenja.

Riječ je o AI-videu inspiriranom starom zagrebačkom žičarom, koji je Filković izradio za vlastiti Instagram profil i objavio ga u sklopu serije osobnih autorskih radova slične retro tematike koji već imaju brojnu publiku. Video je, prema njegovim navodima, ubrzo nakon objave preuzet s Instagrama i objavljen na profilu Journal.hr, kao reels (znači ostaje trajno dostupan), ali bez prethodnog dogovora ili suglasnosti.

Zahtjev za uklanjanjem i odbijanje

Filković se potom izravno obratio redakciji Journal.hr-a, odnosno vlasnici portala Ivi Radić, s molbom da se video ukloni s njihova profila. U privatnoj poruci naveo je da je video izrađen za njegov osobni profil te da mu je važno da ondje i ostane.

U odgovoru, Radić je odbila zahtjev, navodeći da Journal.hr nije prekršio pravila Instagrama niti zakonske propise, jer autor na svom profilu nije isključio opciju preuzimanja sadržaja, a video je bio javno dostupan. Također je istaknula da je autorstvo jasno navedeno (pri tom aludira na tagiranje autora u opisu) te da ne postoji zakonska osnova za uklanjanje sadržaja.

U daljnjoj komunikaciji, Radić je poručila da Filković, ukoliko smatra da su mu prava povrijeđena, može angažirati pravnog zastupnika, te izrazila iznenađenje njegovim stavom s obzirom na ranije suradnje i podršku koju je Journal.hr pružao njegovom radu.

Javna objava prepiske i eskalacija

Nakon neuspješnog pokušaja dogovora, Filković je cjelokupnu prepisku objavio javno na svom Instagram profilu (kao story objave), što je dodatno zaoštrilo situaciju. U naknadnoj objavi s profila Journal.hr, Radić je takav potez ocijenila problematičnim, navodeći da se radi o privatnoj korespondenciji te da su optužbe o „krađi“ neosnovane i predstavljaju klevetu.

U istoj objavi istaknuto je da Journal.hr nikada nije prisvajao tuđi rad, već ga je dijelio uz potpis autora, kao i da su u prošlosti bez naknade objavljivali afirmativne tekstove o Filkoviću i njegovu radu.

Autor: „Download nije licenca“

Filković je potom objavio opširno javno očitovanje u kojem naglašava da činjenica što je opcija preuzimanja sadržaja na Instagramu uključena ne znači automatsku licencu za daljnje korištenje, osobito u kontekstu medijskog profila s velikim dosegom.

„Otključana vrata ne znače da smijete ući i uzeti televizor“, navodi Filković u objavi, ističući da kao autor ima isključivo pravo odlučiti gdje, kako i pod kojim uvjetima će se njegov rad prikazivati. Dodaje kako traženje uklanjanja vlastitog rada s tuđeg profila nije ni kleveta ni manjak empatije, već osnovno autorsko pravo.

Šire pitanje: praksa dijeljenja sadržaja

Ovaj slučaj otvorio je širu raspravu o praksi preuzimanja i objavljivanja autorskog sadržaja s društvenih mreža, osobito u kontekstu medija i lifestyle portala koji redovito koriste Instagram kao izvor sadržaja.

Iako platforme poput Instagrama tehnički omogućuju dijeljenje i preuzimanje javno objavljenih videa, pravna i etička pitanja ostaju možda nejasna – ali ne i nakon što autor izričito zatraži uklanjanje svog rada, nakon toga više nema rasprave.

Philatza je tijekom dana dobio puno poruka podrške, čak i od javno poznatih osoba, poput glumca Slavka Sobina, a u komentarima objave na Instagram profilu Journal.hr-a zaredali su vrlo negativni komentari i osude. Kako od večeras video tamo više nije dostupan, izgleda da su se predomislili i zaključili da bi im ova priča mogla donijeti puno više medijske štete, nego li koristi (video im je tijekom dana skupio preko 150 tisuća gledanja), pa u ovom trenutku videa tamo više nema.

U nastavku možete pogledati video na "izvornom mjestu" - do sada je prikupio preko 445 tisuća pregleda!