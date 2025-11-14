LinkedIn uvodi AI pretragu: Pronađite ljude opisom, a ne titulom

LinkedIn lansira novu AI značajku koja korisnicima omogućuje pronalaženje profesionalaca pomoću opisnih upita, umjesto klasične pretrage po imenu ili tvrtki. Značajka je prvo dostupna Premium korisnicima

petak, 14. studenog 2025. u 16:46
📷 Unsplash
Unsplash

Pronalazak pravog kontakta na profesionalnim mrežama ponekad može biti izazov ako ne znate točno ime ili poziciju osobe. Prema pisanju portala The Verge, LinkedIn sada taj proces želi olakšati uvođenjem nove, AI-pokretane pretrage ljudi.

Nova funkcionalnost omogućuje korisnicima da umjesto preciznih pojmova poput imena, tvrtke ili radnog mjesta, unesu opisne upite u tražilicu. Primjerice, sada ćete moći upisati "alumni sa Sveučilišta Northwestern koji rade u marketingu zabavne industrije" ili čak postaviti pitanje poput "tko mi može pomoći razumjeti sustav radnih viza u SAD-u?".

Nakon unosa upita, LinkedInova umjetna inteligencija analizirat će ga i prikazati najrelevantnije profile. Rohan Rajiv, direktor proizvoda u LinkedInu, pojasnio je kako će platforma rangirati rezultate. Prioritet će imati profili s kojima imate zajedničke veze, kao i oni koji najbolje odgovaraju kontekstu vaše pretrage.

Ovo nije prvi LinkedInov korak u implementaciji umjetne inteligencije. U svibnju su predstavili sličnu AI-poboljšanu pretragu za poslove, koja je korisnicima omogućila da opišu svoju idealnu karijeru. Proširenje ove tehnologije na pretragu ljudi logičan je nastavak koji bi trebao značajno olakšati pronalaženje mentora, stručnjaka za specifično područje ili potencijalnih poslovnih partnera u industriji koja vas zanima.

Nova AI pretraga ljudi dostupna je korisnicima LinkedIn Premium usluge u Sjedinjenim Američkim Državama. Iz tvrtke poručuju kako je u planu uskoro omogućiti ovu značajku i svim ostalim korisnicima diljem svijeta, čime će umrežavanje na ovoj platformi postati još intuitivnije.



