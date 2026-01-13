Meta ugasila 550.000 računa zbog australske zabrane za mlađe od 16 godina

Novi australski zakon zabranjuje korištenje društvenih mreža mlađima od šesnaest godina, zbog čega je Meta ugasila gotovo 550.000 računa na svojim platformama Facebook, Instagram i Threads

Bug.hr utorak, 13. siječnja 2026. u 01:38

Kako bi se uskladila s australskom zabranom korištenja društvenih medija za mlađe od šesnaest godina, tvrtka Meta je na Mediumu objavila da je ugasila gotovo 550.000 korisničkih računa. Ta brojka uključuje 330.000 Instagram, 173.000 Facebook i 40.000 Threads računa za koje se smatra da pripadaju djeci. Iz tvrtke su poručili kako će "kontinuirano usklađivanje sa zakonom biti višeslojan proces koji će se nastaviti usavršavati, iako i dalje postoji zabrinutost oko utvrđivanja dobi na internetu bez postojanja industrijskog standarda".

Prvi takav zakon u svijetu

Australska zabrana korištenja društvenih medija, prva takve vrste u svijetu za jednu demokratsku državu, stupila je na snagu desetog prosinca. Deset pogođenih platformi, uključujući Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, Reddit i Twitch, moraju spriječiti pristup maloljetnim korisnicima ili se suočiti s novčanom kaznom do 33 milijuna američkih dolara. Platforme koriste različite metode za utvrđivanje dobi, uključujući procjenu na temelju aktivnosti korisnika i analizu selfie fotografija.

Neke od tih platformi ne prihvaćaju zabranu bez otpora. Reddit, koji je pokrenuo tužbu protiv australske vlade, tvrdi da nije trebao biti uključen u zabranu jer se ne smatra društvenom mrežom, dodajući da zakon donosi "ozbiljne probleme s privatnošću i političkim izražavanjem" za korisnike.

Otpor tehnoloških divova

Meta je također izrazila svoje protivljenje zabrani, navodeći niz faktora. Tvrde da oduzimanje pristupa društvenim medijima tinejdžerima može dovesti do njihove izolacije i spriječiti ih u traženju podrške unutar online zajednica. Također, navode da ih zabrana samo tjera na "slabije regulirane dijelove interneta". Kao problem ističu i nedosljedne metode provjere dobi te nedostatak interesa za poštivanje pravila od strane tinejdžera i njihovih roditelja.

Ipak, činjenica da je Meta uklonila gotovo 550.000 računa samo mjesec dana nakon što je zabrana stupila na snagu pokazuje da zakon značajno utječe i na poslovanje tvrtke. Pritom, Meta nema besprijekornu reputaciju kada je u pitanju sigurnost tinejdžera, s obzirom na to da je u prošlosti umanjivala učestalost štetnih utjecaja na djecu.



