Meta ugasila 550.000 računa zbog australske zabrane za mlađe od 16 godina

Kako bi se uskladila s australskom zabranom korištenja društvenih medija za mlađe od šesnaest godina, tvrtka Meta je na Mediumu objavila da je ugasila gotovo 550.000 korisničkih računa. Ta brojka uključuje 330.000 Instagram, 173.000 Facebook i 40.000 Threads računa za koje se smatra da pripadaju djeci. Iz tvrtke su poručili kako će "kontinuirano usklađivanje sa zakonom biti višeslojan proces koji će se nastaviti usavršavati, iako i dalje postoji zabrinutost oko utvrđivanja dobi na internetu bez postojanja industrijskog standarda".

Prvi takav zakon u svijetu

Australska zabrana korištenja društvenih medija, prva takve vrste u svijetu za jednu demokratsku državu, stupila je na snagu desetog prosinca. Deset pogođenih platformi, uključujući Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, Reddit i Twitch, moraju spriječiti pristup maloljetnim korisnicima ili se suočiti s novčanom kaznom do 33 milijuna američkih dolara. Platforme koriste različite metode za utvrđivanje dobi, uključujući procjenu na temelju aktivnosti korisnika i analizu selfie fotografija.

Neke od tih platformi ne prihvaćaju zabranu bez otpora. Reddit, koji je pokrenuo tužbu protiv australske vlade, tvrdi da nije trebao biti uključen u zabranu jer se ne smatra društvenom mrežom, dodajući da zakon donosi "ozbiljne probleme s privatnošću i političkim izražavanjem" za korisnike.

Otpor tehnoloških divova

Meta je također izrazila svoje protivljenje zabrani, navodeći niz faktora. Tvrde da oduzimanje pristupa društvenim medijima tinejdžerima može dovesti do njihove izolacije i spriječiti ih u traženju podrške unutar online zajednica. Također, navode da ih zabrana samo tjera na "slabije regulirane dijelove interneta". Kao problem ističu i nedosljedne metode provjere dobi te nedostatak interesa za poštivanje pravila od strane tinejdžera i njihovih roditelja.

Ipak, činjenica da je Meta uklonila gotovo 550.000 računa samo mjesec dana nakon što je zabrana stupila na snagu pokazuje da zakon značajno utječe i na poslovanje tvrtke. Pritom, Meta nema besprijekornu reputaciju kada je u pitanju sigurnost tinejdžera, s obzirom na to da je u prošlosti umanjivala učestalost štetnih utjecaja na djecu.