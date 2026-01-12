Meta uklonila gotovo 550.000 računa zbog australske dobne zabrane društvenih mreža

Iz Mete smatraju da bi zakonodavstvo trebalo obvezati trgovine aplikacija na provjeru dobi i zahtijevanje roditeljskog odobrenja prije nego što tinejdžeri uopće mogu preuzeti neku spornu aplikaciju

Mjesec dana nakon stupanja na snagu australskog zakona kojim se zabranjuje korištenje društvenih mreža osobama mlađima od 16 godina, Meta je objavila da je uklonila pristup za gotovo 550.000 korisničkih računa za koje smatra da pripadaju maloljetnicima.

Naime, u priopćenju navode da je riječ o početnoj fazi usklađivanja sa zakonom te ističu da će cjelokupna provedba biti višeslojan proces koji će se s vremenom dodatno usavršavati, ali upozoravaju da će postojati neki izazovi povezani s provjerom dobi na internetu, ponajviše zbog nedostatka jedinstvenog industrijskog standarda.

Iz Mete smatraju da bi zakonodavstvo trebalo obvezati trgovine aplikacija na provjeru dobi i zahtijevanje roditeljskog odobrenja prije nego što tinejdžeri mlađi od 16 godina mogu preuzeti neku aplikaciju.

„To je jedini način da se zajamče dosljedne, industrijski ujednačene zaštite za mlade, neovisno o tome koje aplikacije koriste te da se izbjegne stalno naknadno reagiranje i praćenje novih aplikacija na koje bi tinejdžeri prelazili kako bi zaobišli zabranu društvenih mreža“, priopćili su iz Mete.

Zuckerbergova tvrtka upozorava i na moguće neželjene posljedice zabrane, poput izoliranja ranjivih tinejdžera od online zajednica te prelaska na slabije regulirane aplikacije. Dovode u pitanje i temeljnu pretpostavku zakona prema kojoj se zabranom računa izbjegava izloženost algoritamskom sadržaju.

Više o ovome pročitajte u Metinom priopćenju.