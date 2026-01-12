Meta uklonila gotovo 550.000 računa zbog australske dobne zabrane društvenih mreža

Iz Mete smatraju da bi zakonodavstvo trebalo obvezati trgovine aplikacija na provjeru dobi i zahtijevanje roditeljskog odobrenja prije nego što tinejdžeri uopće mogu preuzeti neku spornu aplikaciju

Matej Markovinović ponedjeljak, 12. siječnja 2026. u 19:27
📷 Foto: Meta
Foto: Meta

Mjesec dana nakon stupanja na snagu australskog zakona kojim se zabranjuje korištenje društvenih mreža osobama mlađima od 16 godina, Meta je objavila da je uklonila pristup za gotovo 550.000 korisničkih računa za koje smatra da pripadaju maloljetnicima.

Naime, u priopćenju navode da je riječ o početnoj fazi usklađivanja sa zakonom te ističu da će cjelokupna provedba biti višeslojan proces koji će se s vremenom dodatno usavršavati, ali upozoravaju da će postojati neki izazovi povezani s provjerom dobi na internetu, ponajviše zbog nedostatka jedinstvenog industrijskog standarda.

Iz Mete smatraju da bi zakonodavstvo trebalo obvezati trgovine aplikacija na provjeru dobi i zahtijevanje roditeljskog odobrenja prije nego što tinejdžeri mlađi od 16 godina mogu preuzeti neku aplikaciju.

„To je jedini način da se zajamče dosljedne, industrijski ujednačene zaštite za mlade, neovisno o tome koje aplikacije koriste te da se izbjegne stalno naknadno reagiranje i praćenje novih aplikacija na koje bi tinejdžeri prelazili kako bi zaobišli zabranu društvenih mreža“, priopćili su iz Mete.

Zuckerbergova tvrtka upozorava i na moguće neželjene posljedice zabrane, poput izoliranja ranjivih tinejdžera od online zajednica te prelaska na slabije regulirane aplikacije. Dovode u pitanje i temeljnu pretpostavku zakona prema kojoj se zabranom računa izbjegava izloženost algoritamskom sadržaju.

Više o ovome pročitajte u Metinom priopćenju.

 

 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi