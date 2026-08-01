Po novome je na LinkedInu moguće prijaviti sve brojnije "AI slop" objave

Poslovna društvena mreža LinkedIn uvela je dodatnu opciju kojom omogućava prijavu sadržaja kao "AI slopa", nakon što su istraživanja pokazala da upravo AI alati "pišu" većinu objava

Sandro Vrbanus subota, 1. kolovoza 2026. u 17:15

Korisnici poslovne društvene mreže LinkedIn ovih su dana primijetili novu funkciju, koja je tamo lansirana bez najave ili popratne objave, kakva obično dolazi kad se pojavljuju nove funkcionalnosti. Naime, kad se pored nečije objave klikne na tri točkice, otvara se dodatni izbornik. U njemu se nalaze standardne naredbe za spremanje, dijeljenje, kopiranje objave ili pak njezino prijavljivanje u slučaju da prikazuje neželjen ili ilegalan sadržaj.

Prijava "AI slopa"

Po novome, uz standardne opcije dodana je još jedna koja omogućava – prijaviti objavu kao "AI slop". Čini se da je to izravni odgovor vodstva LinkedIna na nedavno objavljene rezultate istraživanja, koji kažu da gotovo polovicu dugih objava na toj društvenoj mreži pišu alati generativne umjetne inteligencije. Prema podacima iz kompanije Pangram, koja se bavi detekcijom AI sadržaja, slop je "preuzeo" i do dvije trećine objava na LinkedInu.

Očito je da se društvena mreža, namijenjena poslovnim kontaktima i sadržaju, želi oduprijeti tom trendu te "pročistiti" sadržaje koje u konačnici prikazuje svojim korisnicima. Oni koji su opciju prijave "AI slopa" već dobili kažu da se, nakon klikanja na nju, označena objava skriva iz feeda, no zasad nije poznato hoće li ta oznaka umanjiti njezin doseg za druge korisnike, ili hoće li moderatori LinkedIna poduzimati nešto protiv "prijestupnika" koji svoje tekstove tamo pišu uz pomoć AI-ja.

Službeno objašnjenje

Mreža usmjerena na poslovne korisnike ističe da su im primarni cilj stvarne ljudske poveznice i razmjena autentičnih perspektiva, ideja i stručnosti. Njihov šef proizvoda Hari Srinivasan objavio je da su, uz ovo što je primijećeno, radili i na dodatnim područjima kako bi oslobodili sadržaj čistog AI-generiranog teksta, kako u objavama, tako i komentarima. Samo u području komentara, kaže,  svakodnevno zaustavljaju stotine tisuća pokušaja automatiziranog komentiranja. U proteklih nekoliko mjeseci blokirane su milijarde drugih automatiziranih pokušaja masovnog objavljivanja i širenja nepoželjnog sadržaja.

Osim korisničke prijave, LinkedIn uvodi nove i unaprijeđene automatske klasifikatore dizajnirane za prepoznavanje lošeg sadržaja i objava nastalih pomoću umjetne inteligencije. Ova će mjera također smanjiti prisutnost takvog sadržaja koji se prikazuje posjetiteljima.

S druge strane, najavljene su i promjene za autore sadržaja. LinkedIn testira opciju privatnog označavanja AI objava, a kad se ona iskoristi sustav će obavijestiti autora o tome. Dakle, svatko će doznati kada drugi članovi procijene da njegov tekst zvuči neautentično ili da pretjerano koristi umjetnu inteligenciju. Iz tvrtke napominju da umjetna inteligencija i nekvalitetan sadržaj nisu ista stvar te da mnogi korisnici koriste AI samo za oblikovanje misli, dok kvaliteta pada tek onda kad objave zbog toga gube autentičnost.

Paralelno s ovim potezima, kako ne bi kreatore sadržaja uveli u "zamku", ukida se postojeća opcija za AI poboljšanje objava, koja je bila integrirana u LinkedInovo sučelje. Zamijenjena je alatom koji ispravlja pravopisne i gramatičke pogreške, ali bez izmjene autorova stila.

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