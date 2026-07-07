Reddit pokreće vlastiti AI u ratu protiv marketinškog „smeća"

Internet je ušao u fazu u kojoj se botovi bore protiv botova. Reddit se odlučio na paradoksalan potez - upotrijebiti umjetnu inteligenciju kako bi platformu spasio od... umjetne inteligencije.

Reddit, jedno od posljednjih utočišta autentičnog ljudskog razgovora na internetu ili barem onoga što je od njega ostalo, službeno je objavio rat fenomenu poznatom kao AI marketing slop, generičkom, robotski pisanom marketinškom smeću koje sve više preplavljuje njihove podforume. No, umjesto da angažira vojsku ljudskih moderatora, kompanija je odlučila primijeniti taktiku "klin se klinom izbija". U borbu šalju vlastiti algoritam umjetne inteligencije.

Invazija simuliranih ljudskih empatija i entuzijazma

Otkako su alati poput ChatGPT-a postali dostupni svima, marketingaši i spameri otkrili su savršen recept za besplatnu i beskrajnu promociju. Redditovi subredditi preplavljeni su suptilnim, prividno "ljudskim" objavama koje preporučuju određene proizvode, softvere ili usluge. Te objave often izgledaju kao dobronamjerni savjeti stvarnih korisnika, a zapravo su proizvod botova programiranih da simuliraju ljudsku empatiju i entuzijazam.

Ovaj trend ozbiljno prijeti onome što Reddit čini vrijednim: povjerenju zajednice. Kada korisnik traži preporuku za najbolji obiteljski automobil ili koji TV kupiti, on želi čuti iskustvo stvarnog čovjeka, a ne optimizirani marketinški skript skuhan u laboratoriju OpenAI-ja ili Googlea.

Redditov AI kao digitalni redar

Kako bi stao na kraj ovoj pošasti, Reddit uvodi napredni sustav strojnog učenja obučen upravo za prepoznavanje jezičnih obrazaca, sintakse i ponašanja karakterističnih za AI botove. Novi sustav radit će u pozadini, analizirajući objave i komentare u stvarnom vremenu.

Cilj je prepoznati i ukloniti postove koji služe isključivo kao prikriveni marketing, prije nego što uopće dođu do očiju prosječnog korisnika ili preopterećenih ljudskih moderatora koji upravljaju subredditima na dobrovoljnoj bazi.

Ironija digitalnog doba

Ono što ovu situaciju čini duboko ironičnom jest činjenica da Reddit istovremeno masno zarađuje upravo od prodaje svojih podataka tehnološkim gigantima za obuku tih istih AI modela. Dakle, s jedne strane Reddit dopušta da se na njegovim arhivama obučavaju botovi, a s druge strane sada mora graditi obrambene zidove kako ga ti isti botovi ne bi zatrpali smećem.

Hoće li Redditov obrambeni AI biti dovoljno pametan da prepozna sofisticiranije oblike generativnog teksta, ili nas čeka val "lažno pozitivnih" brisanja u kojima će stradati i stvarni korisnici koji samo pišu malo formalnijim tonom?