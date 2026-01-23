Saga je završena, američko poslovanje TikToka preuzima lokalni konzorcij

U skladu s predsjedničkom izvršnom naredbom osnovana je nova tvrtka s većinskim američkim vlasništvom koja će upravljati podacima, algoritmima i sigurnošću te povezanim aplikacijama u SAD-u

Sandro Vrbanus petak, 23. siječnja 2026. u 12:44

Višegodišnja pravno-političko-poslovna saga o prvo zabrani, pa potom i premještanju TikTokovog američkog poslovanja u američko vlasništvo i kontrolu, napokon se bliži kraju. U skladu s izvršnom naredbom koju je predsjednik Donald Trump potpisao 25. rujna 2025., službeno je utemeljena tvrtka TikTok USDS Joint Venture LLC.

Sigurnost podataka i algoritma

Tim potezom omogućeno je da više od 200 milijuna američkih korisnika i 7,5 milijuna poslovnih subjekata nastavi koristiti platformu unutar redefiniranog okvira, koji prioritet – kako je službeno objavljeno – daje nacionalnoj sigurnosti. Nova korporativna struktura osigurava da je subjekt u većinskom američkom vlasništvu, uz implementaciju strogo definiranih zaštitnih mjera, koje su i bile osnovni povod za pokretanje pitanja TikToka i njegovog poslovanja na tržištu SAD-a.

Glavni zadatak novog zajedničkog pothvata obuhvaća zaštitu podataka američkih korisnika, osiguravanje aplikacija te nadzor nad ključnim softverskim alatom koji je tu platformu i učinio globalno popularnom – algoritmom za preporuku sadržaja. Rad društvene mreže će ubuduće uključivati sveobuhvatne programe kibernetičke sigurnosti i privatnosti, uz kontinuirani nadzor neovisnih trećih strana. Osim samog TikToka, ove sigurnosne mjere obuhvatit će i druge aplikacije, kao što su CapCut i Lemon8, osiguravajući jedinstven standard zaštite na cijelom portfelju usluga u SAD-u.

Oracle u središtu

Zaštita podataka provodit će se unutar Oracleova oblaka u SAD-u, a cijeli sustav bit će usklađen s vodećim industrijskim standardima kao što su NIST CSF, ISO 27001 te zahtjevi američke Agencije za kibernetičku i infrastrukturnu sigurnost (CISA). Poseban naglasak stavljen je na sigurnost algoritma – on će se trenirati, testirati i ažurirati isključivo na podacima američkih korisnika unutar Oracleove infrastrukture. Kako bi se osigurala softverska ispravnost, Oracle će kao povjerljivi sigurnosni partner redovito provjeravati izvorni kod aplikacija.

Iako će nova kompanija djelovati kao neovisni subjekt s ovlastima nad moderiranjem sadržaja i politikama povjerenja, zadržana je interoperabilnost s globalnom mrežom TikToka. To omogućuje američkim kreatorima i tvrtkama daljnju prisutnost na svjetskoj razini, dok će globalni entiteti TikToka upravljati komercijalnim aktivnostima poput e-trgovine i marketinga. Takav model trebao bi osigurati ravnotežu između stroge lokalne sigurnosti i globalne povezanosti platforme.

Sedam članova uprave

Upravljanje tvrtkom povjereno je sedmeročlanom upravnom odboru u kojem većinu čine Amerikanci. Odbor uključuje istaknuta imena iz tehnološkog i financijskog sektora, među kojima su Shou Chew (CEO TikToka), Timothy Dattels (savjetnik u TPG Globalu), Mark Dooley (direktor tvrtke Susquehanna), Raul Fernandez (CEO tvrtke DXC Technology) kao neovisni direktor, David Scott (MGX) te predstavnici investitora poput Egona Durbana (Silver Lake) i Kennetha Gluecka (Oracle). Za prvog izvršnog direktora (CEO) imenovan je Adam Presser, dok će funkciju glavnog direktora za sigurnost (CSO) obnašati Will Farrell.

Vlasnička struktura obuhvaća široki konzorcij investitora u kojem Silver Lake, Oracle i MGX drže po 15% udjela. Među ostalim ulagačima nalaze se Dell Family Office, Susquehanna International Group, Alpha Wave Partners i drugi, dok je kineski ByteDance zadržao 19,9% udjela u novom subjektu.



