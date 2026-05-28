Stižu pretplate za WhatsApp, Facebook i Instagram

Meta će u narednim tjednima globalno lansirati nove pretplatničke pakete Instagram Plus, Facebook Plus i WhatsApp Plus za dodatne funkcije i AI, dok osnovne varijante ostaju besplatne

Kompanija Meta započela je s testiranjem i globalnim uvođenjem novih pretplatničkih paketa pod nazivima Instagram Plus, Facebook Plus i WhatsApp Plus za svoje popularne aplikacije. Prema najavi voditeljice proizvoda Naomi Gleit, korisnici će u okviru ovih modela dobiti pristup naprednim značajkama prilagodbe profila, analitici i dodatnim opcijama za interakciju. Glavne društvene mreže i aplikacije za razmjenu poruka i dalje ostaju besplatne za osnovno korištenje, a nove pretplate osmišljene su kao nadogradnja za zahtjevnije korisnike.

Mjesečna pretplata za Instagram Plus i Facebook Plus iznosit će 3,99 dolara, dok će korisnici za WhatsApp Plus morati izdvojiti 2,99 dolara mjesečno. Gleit je u video obraćanju potvrdila kako je ovo tek početak te da će s vremenom u pretplatničke modele biti dodano još više ekskluzivnih značajki. Iz kompanije su također naglasili kako uvođenje ovih Plus modela neće utjecati na postojeću uslugu Meta Verified, koja ostaje zaseban program fokusiran na verifikaciju profila i zaštitu od lažnog predstavljanja.

Nove opcije objava

Korisnici koji se odluče za Instagram Plus i Facebook Plus dobit će niz alata koji se prvenstveno odnose na upravljanje formatom priča (Stories). Među novitetima je mogućnost produljenja njihova trajanja na 48 sati umjesto standardnih 24 sata, pretraživanje popisa gledatelja priča po imenu te detaljan uvid u to koliko je puta pojedini Story ponovno pregledan. Pretplatnici će također moći izdvojiti jednu priču tjedno u poseban fokus (Spotlight) te slati animirane "Super reakcije" u obliku srca.

Uz analitičke podatke, Plus paketi donose i vizualne preinake te alate za privatnost. Pretplatnicima će tako biti omogućeno mijenjanje izgleda ikona samih aplikacija na pametnim telefonima, ali i gledanje tuđih Storyja anonimno.

WhatsApp Plus bit će usmjeren na personalizaciju poruka, omogućujući korisnicima korištenje premium naljepnica te pribadanje do 20 dodatnih razgovora na vrh aplikacije.

Pretplate za AI

Uz pakete namijenjene društvenim mrežama, Meta uvodi i premium planove za korisnike svojih naprednih sustava umjetne inteligencije. U pripremi su paketi Meta One Plus po cijeni od 7,99 dolara mjesečno te Meta One Premium koji će koštati 19,99 dolara mjesečno. Te će pretplate donijeti znatno više limite potrošnje i računalnog kapaciteta za AI funkcije, što će im otvoriti mogućnost zadavanja složenijih zadataka njihovim AI asistentima.

Najava uvođenja novih pretplatničkih modela izazvala je trenutnu reakciju na financijskim tržištima. Dionice kompanije Meta zabilježile su snažan rast odmah nakon medijskih objava o novim uslugama, zaključivši trgovanje s porastom od 3,7%. Ovaj skok pružio je blago olakšanje za vrijednost dionice Mete, koja je u posljednjih mjesec dana trgovanja sveukupno zabilježila pad od 6,6%.