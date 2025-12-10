Stupila na snagu zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina u Australiji
TikTok, Facebook, Instagram, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Twitch, Threads… sve su to stranice kojima svi mlađi od 16 godina u Australiji više ne smiju legalno pristupiti
Australija je danas, 10. prosinca 2025., službeno započela s provedbom povijesne zakonske zabrane pristupa društvenim mrežama za djecu mlađu od 16 godina. Ovaj zakon na razini cijele zemlje globalni je presedan i obuhvaća deset velikih platformi, uključujući najkorištenije društvene mreže kao što su TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, X (bivši Twitter), Reddit i YouTube. Kompanije koje njima upravljaju od sada su zakonski obvezne poduzeti "razumne mjere" kako bi spriječile maloljetnike u kreiranju ili posjedovanju korisničkih računa.
Odgovornost na društvenim mrežama
Prema novom zakonu, odgovornost za provedbu zabrane leži isključivo na tehnološkim kompanijama, dok djeca i njihovi roditelji neće snositi nikakve sankcije za eventualno kršenje zabrane. Vlada je ovaj potez, o kojem je odlučeno još prošle godine, opravdala potrebom za zaštitom mentalnog zdravlja i sigurnosti djece i mladih, ističući rizike poput internetskog zlostavljanja i izloženosti štetnom sadržaju.
Internetske kompanije koje ne budu na odgovarajući način provodile zabranu suočavaju se s kaznama do 49,5 milijuna australskih dolara (oko 28,2 milijuna eura). Provedbu zakona nadzirat će australska povjerenica za e-sigurnost, Julie Inman Grant, koja će procjenjivati jesu li platforme učinile dovoljno da identificiraju i uklone maloljetne korisnike.
Testni poligon za ostale
Iako je zakon službeno stupio na snagu danas, neki tehnološki divovi počeli su s pripremama ranije. Meta je, primjerice, već 4. prosinca započela s procesom gašenja računa korisnika mlađih od 16 godina na Instagramu i Facebooku. Procjenjuje se da će samo na njihovim platformama biti ugašeno oko pola milijuna računa australskih tinejdžera. S druge strane, određene usluge ostaju dostupne – aplikacije za razmjenu poruka poput WhatsAppa, kao i platforme koje se smatraju niskorizičnima ili edukativnima, poput Google Classrooma i YouTube Kidsa, izuzete su iz ove zabrane.
Očekivano, zakon je izazvao podijeljene reakcije. Dok ga mnogi roditelji podržavaju kao nužnu mjeru zaštite djece na Internetu, kritičari upozoravaju da bi rigorozna zabrana mogla gurnuti mlade prema manje reguliranim i opasnijim dijelovima Interneta te im uskratiti važne kanale za socijalizaciju. Unatoč kontroverzama, Australija je – htjela to ili ne – ovim činom postala svojevrsni testni poligon za ostatak svijeta, koji će sa zanimanjem pratiti reperkusije sveobuhvatne zabrane. Tamošnja vlada najavila je da će do Božića izvijestiti javnost o prvim rezultatima i učinkovitosti svoje radikalne digitalne politike.