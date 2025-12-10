Stupila na snagu zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina u Australiji

TikTok, Facebook, Instagram, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Twitch, Threads… sve su to stranice kojima svi mlađi od 16 godina u Australiji više ne smiju legalno pristupiti

Australija je danas, 10. prosinca 2025., službeno započela s provedbom povijesne zakonske zabrane pristupa društvenim mrežama za djecu mlađu od 16 godina. Ovaj zakon na razini cijele zemlje globalni je presedan i obuhvaća deset velikih platformi, uključujući najkorištenije društvene mreže kao što su TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, X (bivši Twitter), Reddit i YouTube. Kompanije koje njima upravljaju od sada su zakonski obvezne poduzeti "razumne mjere" kako bi spriječile maloljetnike u kreiranju ili posjedovanju korisničkih računa.

Odgovornost na društvenim mrežama

Prema novom zakonu, odgovornost za provedbu zabrane leži isključivo na tehnološkim kompanijama, dok djeca i njihovi roditelji neće snositi nikakve sankcije za eventualno kršenje zabrane.​ Vlada je ovaj potez, o kojem je odlučeno još prošle godine, opravdala potrebom za zaštitom mentalnog zdravlja i sigurnosti djece i mladih, ističući rizike poput internetskog zlostavljanja i izloženosti štetnom sadržaju.

Internetske kompanije koje ne budu na odgovarajući način provodile zabranu suočavaju se s kaznama do 49,5 milijuna australskih dolara (oko 28,2 milijuna eura). Provedbu zakona nadzirat će australska povjerenica za e-sigurnost, Julie Inman Grant, koja će procjenjivati jesu li platforme učinile dovoljno da identificiraju i uklone maloljetne korisnike.​

Testni poligon za ostale

Iako je zakon službeno stupio na snagu danas, neki tehnološki divovi počeli su s pripremama ranije. Meta je, primjerice, već 4. prosinca započela s procesom gašenja računa korisnika mlađih od 16 godina na Instagramu i Facebooku. Procjenjuje se da će samo na njihovim platformama biti ugašeno oko pola milijuna računa australskih tinejdžera. S druge strane, određene usluge ostaju dostupne – aplikacije za razmjenu poruka poput WhatsAppa, kao i platforme koje se smatraju niskorizičnima ili edukativnima, poput Google Classrooma i YouTube Kidsa, izuzete su iz ove zabrane.​

Očekivano, zakon je izazvao podijeljene reakcije. Dok ga mnogi roditelji podržavaju kao nužnu mjeru zaštite djece na Internetu, kritičari upozoravaju da bi rigorozna zabrana mogla gurnuti mlade prema manje reguliranim i opasnijim dijelovima Interneta te im uskratiti važne kanale za socijalizaciju. Unatoč kontroverzama, Australija je – htjela to ili ne – ovim činom postala svojevrsni testni poligon za ostatak svijeta, koji će sa zanimanjem pratiti reperkusije sveobuhvatne zabrane. Tamošnja vlada najavila je da će do Božića izvijestiti javnost o prvim rezultatima i učinkovitosti svoje radikalne digitalne politike.