Vero: Uspon i pad jedne društvene mreže

Vero pati od kroničnog nedostatka korisnika, a pri otvaranju korisničkog računa i prvog pristupa mreži bit će ponuđeno da se prati nekoliko korisnika koji su vrlo vjerojatno – botovi…

Vero je društvena mreža nalik Instagramu kojoj je u vrlo kratko vrijeme eksplodirala popularnost. Iako su mnogi za nju čuli tek nedavno, Vero postoji već tri godine (ime je dobila prema talijanskoj riječi koja znači istina). Međutim, donedavno je živjela gotovo neprimijećeno, a broj korisnika je u usporedbi s današnjih više od milijun bio posve beznačajan (aplikacije je preuzeta više od tri milijuna puta). No čini se da će nakon kratke slave i nevjerojatno brzog uspona još jedna društvena mreža koja je iz temelja trebala uzdrmati pomalo učmale starosjedioce poput Instagrama i Facebooka polagano potonuti u zaborav.

Ipak, treba se upitati zašto je Veri nakon što već tri godine postoji, tek nedavno počela tako dramatično rasti popularnost i što je ključni razlog zašto će, kako se već to sada čini, opet ostati zaboravljenim? Sve počinje otvaranjem korisničkog računa i prihvaćanjem ne baš bezazlenih uvjeta o korištenju (to je samo jedan dio kontroverza o kojima će biti riječi nešto kasnije) pri čemu je potrebno unijeti i broj telefona kako bi se dobio aktivacijski kod.

Gdje su prijatelji?

Nakon toga valja postaviti svoju profilnu sliku i napisati par rečenica o sebi ako se to želi, nakon čega će Vero ponuditi da provjeri tko od osoba iz adresara već ima otvoren račun na Veri, a ako ih pronađe, što je uzimajući ukupan broj korisnika malo vjerojatno, potrebno je pronađene kontakte strpati u neku od ponuđenih kategorija: bliski prijatelj, prijatelj ili poznanik. Da, Vero razlikuje prijatelje od poznanika i stvarno bliskih prijatelja, ako je nekome to uopće važno.

O vizualnom identitetu nećemo mnogo govoriti jer je dizajn zbilja stvar osobnog ukusa, no zato se odluka da se objavljeni sadržaj prikazuje kronološki pokazala kao pun pogodak i većina je korisnika navodno s time naprosto oduševljena. Doduše, ponajviše oni (većinom manji broj) kojima je činjenica da algoritmi odlučuju što bi se kome trebalo prikazati postala izvor frustracija. Doista, ima nešto istine u tome i katkada se čini da je ovakav prikaz objava praktičniji iako je i unutar Vera sve pomalo kaotično i ima nezgodnu tendenciju da sve brzo dosadi.

Specifičnost ove društvene mreže jest njezin feed u kojoj su objave, za razliku od drugih društvenih mreža, sortirane kronološki. To je nešto što zagovara šačica influencera na Instagramu…

Glavni feed je pretežito ispunjen objavama koje su nerijetko nezanimljive i od potpunih stranaca (ovo i ne mora nužno biti loše), a to se može djelom pripisati činjenici da je mreža zapravo vrlo mala i teško će se natjerati druge bliske ili ne tako bliske prijatelje (možda samo poznanike) da se pridruže toj mreži. S druge strane, ideja da se osim objavljivanja fotografija i videozapisa mogu objavljivati poveznice, glazba, filmovi ili TV serije, knjige ili neko mjesto (zapravo svoju lokaciju) i nije loša. Sadržajno cijelu stvar čini malo življom.

Objava sadržaja je vrlo jednostavna: dodirne se plusić na dnu zaslona, odabere vrsta sadržaja koja se misli podijeliti s drugima, doda se komentar ili neka inspirirajuća rečenica, koji hashtag i zatim se označi s kojom s kategorijom osoba ta objava želi podijeliti. Da, tu do izražaja dolazi razlika između bliskih prijatelja, običnih prijatelja, poznanika i jedne nove kategorije osoba: pratitelja. Većinom će objave, lako je to zaključiti, biti upućene svima.

Verin uteg: kontroverze i problemi

Iako Vero izgleda prilično dobro, ideja kronološkog pregleda mnogima se čini kao prilično dobra ideja, činjenica da (za sada) nema oglasa i na prvi pogled ostavlja dojam kao mreža koja doista ima potencijala, pati od brojnih problema i kontroverzi koje su uzrokovale jednako tako brz pad popularnosti kao što je bio i njezin rast. Prije svega, oglasi se ne prikazuju dok je u beta inačici, a inicijalno je verzija bez oglasa Vere bila rezervirana samo za prvih milijun korisnika. Zatim za prvih tri milijuna, a sada je to odgođeno do daljnjeg s time da još nije poznato u kojem će trenutku oglasi preplaviti mrežu, a oni koji će ih se željeti riješiti morat će za tu privilegiju plaćati.

U budućnosti bi se trebala plaćati pretplata za Vero bez oglasa, a najprije je privilegiju Vere bez oglasa trebalo dobiti prvih milijun korisnika, onda tri milijuna da bi sada to bilo prošireno na sve do daljnjega…

Ovaj koncept s oglasima samo je jedan od razloga zašto su korisnici pohrlili vidjeti što je Vero i zatim otvoriti korisnički račun. Strah od propuštanja nečega (FoMO – Fear of missing out) što bi moglo biti popularno potpuno je prevladao no neki su ostali nemalo iznenađeni nakon što je proširen broj korisnika kojima će se Vero i u budućnosti prikazivati bez oglasa, a onda i drugim kontroverzama.

Jedna od njih je činjenica da se u razvojnom timu nalaze i ruski programeri što samo po sebi ne mora baš ništa značiti, ali kod mnogih budi sumnju te se medijski plasira na vrlo specifičan način. Osim toga, iza aplikacije stoji milijarder Ayman Hariri, drugi najmlađi sin bivšeg libanonskog premijera i tajkuna Rafica Haririja koji je ubijen 2005. godine, a koji je s jedne strane poznat po korupcijskim optužbama i rastrošnosti, a s druge strane po planu ekonomskog oporavka Horizon 2000 koji je u prvoj godini bio naizgled uspješan no okončao je katastrofom i doveo do ogromnog javnog duga i deficita državnog proračuna. Osim toga, Ayman Hariri je izravno povezan s građevinskom tvrtkom Saudi Oger koja je propala, a koju je više od 30 tisuća zaposlenika tužilo zbog neisplate plaća.

Tu kontroverzama, na žalost, nije kraj. Korisnici su ubrzo otkrili da, jednom kada je korisnički račun otvoren, prilično ga je teško zatvoriti i izbrisati. Istina, to je nešto za što se treba potruditi i kod drugih mreža, a kod Vere je proces vrlo specifičan i zapravo se šalje zahtjev koji netko mora obraditi. Nadalje, kod prihvaćanja uvjeta o korištenju usluge pristaje se na to da se Veri daje pravo da svim objavama postupa i radi s njima što želi. Bez ograničenja. Nije to nešto što nije slučaj i kod drugih mreža, ali kada je u pitanju mreža koja se pokušava etablirati kao odgovor na sve ono što je kod drugih dominantnih društvenih mreža loše, onda to ne ispada kako treba.

Konačno, kako je brzo rastao broj korisnika, tako su isplivali i brojni drugih problemi oko pouzdanosti aplikacije. Nepouzdana je, povremeno dolazi do ispada, tu su i razni bugovi, sve ono što bi i najupornije zagovornike alternativa moglo otjerati. Istina, tim programera trudi se greške popravljati, ali čini se da je pred njima još mnogo posla. Možda i uzaludnog.

Početak i kraj

Razmjena tekstualnih poruka samo je maleni djelić onoga što Vero nudi i po čemu je zapravo posve neoriginalan…

Treba li ovoj društvenoj mreži dati priliku? Ni manje ni više nego što je to trebalo drugim mrežama koji su se pojavile poput Elloa, Meerkata ili Mastodona. Alternativama uvijek treba dati priliku. Uostalom, nikad se ne zna koja će od njih postati novi Facebook ili Instagram.

S druge strane, ne treba podlijegati naglom rastu popularnosti i pompoznim brojkama niti slijepo pratiti trendove. Milijun Verinih korisnika ništa su naspram 2,2 milijarde aktivnih korisnika na Faceboku ili 800 milijuna aktivnih korisnika na Instagramu. Što to znači? Da će Vero vrlo vjerojatno dijeliti sudbinu kao i drugi dosadašnji izazivači Instagrama i Facebooka. Do tada, tko to želi, slobodno može otvoriti korisnički račun uzimajući u obzir da je svjestan što sve s time ide i da će kasnije isti taj račun teže (ako uopće) obrisati.