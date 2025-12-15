Nove opcije na Kindleu za one koji zaboravljaju radnju ili žele znati više

Amazon najavljuje funkciju koja omogućuje čitateljima brzi pregled ključnih događaja i likova iz knjiga, kao i opciju "razgovora" s knjigom putem ugrađenog chatbota

Ljubitelji digitalnih knjiga i Amazonovih uređaja iz linije Kindle dobit će dvije nove funkcionalnosti, koje će im pomoći dublje "uroniti" u štivo koje čitaju. Prva se odnosi na kratki pregled prošlih događaja i radnje knjiga, a druga na ono što se aktualno čita – oboje je, kažu, pogonjeno umjetnom inteligencijom, a stvoreno je kako bi dalo više informacija o knjigama, no bez otkrivanja previše informacija ili neželjenih spoilera.

Recaps

Prva opcija stiže pod nazivom "Recaps". Dizajnirana je kako bi pomogla čitateljima osvježiti pamćenje o radnji i likovima u serijalima e-knjiga. Stvar funkcionira slično kao segment "prethodno ste gledali..." koji se često viđa prije televizijskih serija, omogućujući korisnicima lakši povratak čitanju nakon duže pauze ili čekanja na novi nastavak.

Značajka Recaps dostupna je već sad na svim Kindle uređajima te na Kindle aplikaciji za iOS, no samo u SAD-u. Korisnici koji imaju omogućeno automatsko ažuriranje softvera na svojim Kindle uređajima trebali bi već imati pristup ovoj značajci, dok je ostali mogu aktivirati preuzimanjem najnovijeg softvera. Lansiranje za ostala tržišta tek se očekuje.

Ask this Book

Druga funkcija nosi naziv "Ask this Book" (upitaj ovu knjigu), a osmišljena je da bi čitateljima olakšala uranjanje u svijet pojedine knjige bez potrebe za napuštanjem aplikacije radi pretraživanja informacija. omogućuje označavanje bilo kojeg odlomka u kupljenoj ili posuđenoj knjizi te izravno postavljanje pitanja.

Ključna prednost značajke leži u zaštiti od neželjenog otkrivanja radnje. Ask this Book funkcionira kao stručni asistent pri čitanju koji otkriva informacije, no fokusira se isključivo na radnju do trenutne pozicije na kojoj se čitatelj nalazi. Odgovori na pitanja o detaljima zapleta, odnosima među likovima i tematskim elementima pružaju se brzo i kontekstualno, ali strogo bez spoilera, čime se osigurava neometan tijek čitanja.

Ovaj alat, trenutačno također dostupan američkim korisnicima na Kindle aplikaciji za iOS, već je omogućen za tisuće najprodavanijih naslova na engleskom jeziku. Amazon ima planove za ekspanziju, pa će Ask this Book tijekom sljedeće godine postati dostupan i na Kindle uređajima te unutar Kindle aplikacije na operacijskom sustavu Android.