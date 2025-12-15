Nove opcije na Kindleu za one koji zaboravljaju radnju ili žele znati više

Amazon najavljuje funkciju koja omogućuje čitateljima brzi pregled ključnih događaja i likova iz knjiga, kao i opciju "razgovora" s knjigom putem ugrađenog chatbota

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 15. prosinca 2025. u 17:25

Ljubitelji digitalnih knjiga i Amazonovih uređaja iz linije Kindle dobit će dvije nove funkcionalnosti, koje će im pomoći dublje "uroniti" u štivo koje čitaju. Prva se odnosi na kratki pregled prošlih događaja i radnje knjiga, a druga na ono što se aktualno čita – oboje je, kažu, pogonjeno umjetnom inteligencijom, a stvoreno je kako bi dalo više informacija o knjigama, no bez otkrivanja previše informacija ili neželjenih spoilera.

Recaps

Prva opcija stiže pod nazivom "Recaps". Dizajnirana je kako bi pomogla čitateljima osvježiti pamćenje o radnji i likovima u serijalima e-knjiga. Stvar funkcionira slično kao segment "prethodno ste gledali..." koji se često viđa prije televizijskih serija, omogućujući korisnicima lakši povratak čitanju nakon duže pauze ili čekanja na novi nastavak.

Značajka Recaps dostupna je već sad na svim Kindle uređajima te na Kindle aplikaciji za iOS, no samo u SAD-u. Korisnici koji imaju omogućeno automatsko ažuriranje softvera na svojim Kindle uređajima trebali bi već imati pristup ovoj značajci, dok je ostali mogu aktivirati preuzimanjem najnovijeg softvera. Lansiranje za ostala tržišta tek se očekuje.

Ask this Book

Druga funkcija nosi naziv "Ask this Book" (upitaj ovu knjigu), a osmišljena je da bi čitateljima olakšala uranjanje u svijet pojedine knjige bez potrebe za napuštanjem aplikacije radi pretraživanja informacija. omogućuje označavanje bilo kojeg odlomka u kupljenoj ili posuđenoj knjizi te izravno postavljanje pitanja.

Ključna prednost značajke leži u zaštiti od neželjenog otkrivanja radnje. Ask this Book funkcionira kao stručni asistent pri čitanju koji otkriva informacije, no fokusira se isključivo na radnju do trenutne pozicije na kojoj se čitatelj nalazi. Odgovori na pitanja o detaljima zapleta, odnosima među likovima i tematskim elementima pružaju se brzo i kontekstualno, ali strogo bez spoilera, čime se osigurava neometan tijek čitanja.

Ovaj alat, trenutačno također dostupan američkim korisnicima na Kindle aplikaciji za iOS, već je omogućen za tisuće najprodavanijih naslova na engleskom jeziku. Amazon ima planove za ekspanziju, pa će Ask this Book tijekom sljedeće godine postati dostupan i na Kindle uređajima te unutar Kindle aplikacije na operacijskom sustavu Android.



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi