Sedam novih besplatnih naslova projekt BEK prelazi brojku od 200 pjesničkih zbirki domaćih autora

Ovogodišnji muški pjesnički blok projekta Besplatne elektroničke knjige (BEK) donosi sedam novih naslova, čime je premašena brojka od 200 pjesničkih zbirki domaćih autora objavljenih u okviru projekta, koji se time dodatno potvrđuje kao jedno od ključnih mrežnih odredišta za čitanje suvremene poezije

Ovogodišnji blok čine sljedeće zbirke: ono je samo olujne boje Matka Abramića, Košute su plakale bez rogova Denisa Ćosića – za koju je autor nagrađen Kvirinom za mlade pjesnike, nagradom Duhovno hrašće na 33. Pjesničkim susretima u Drenovcima te uvršten u finale nagrade Kamov – Everest Drage Glamuzine, Kristali Afganistana Ervina Jahića, Rudnik stakla Gorana Milakovića, Dve rali zmeržnjenoga jognja Tomislava Ribića – nagrađena Kamovim i nagradom Zvonko Milković te uvrštena u uži izbor za nagrade Fran Galović i Tin Ujević – te Stabla visine Predraga Vrabeca.

Sedam objavljenih knjiga ne čine jedinstven poetski pravac, nego presjek različitih autorskih pristupa i generacijskih iskustava: od Abramićeva prvijenca, obilježenog zaigranim, ali već prepoznatljivim jezičnim senzibilitetom, preko Ćosićeve lirski snažne i društveno osjetljive poetike, do Glamuzinine minimalističke preciznosti i Jahićeve meditativne, povijesno i politički slojevite refleksije nasilja. Milaković u Rudniku stakla istražuje krhkost egzistencije i unutarnje lomove, Ribić u Dve rali zmeržnjenoga jognja afirmira kajkavski kao kompleksan i suvremen književni jezik, dok Vrabec u Stablima visine oblikuje fragmentiran, ali osjetilno bogat i misaono povezan poetski prostor.

Upravo u toj raznolikosti – od intimnih i introspektivnih glasova do jezično eksperimentalnih i društveno angažiranih pristupa – ovaj blok funkcionira kao reprezentativan presjek suvremene hrvatske poezije, ali i kao potvrda vitalnosti medija koji, zahvaljujući digitalnoj dostupnosti, kontinuirano pronalazi nove čitatelje i nove kontekste čitanja.

Sedam pjesničkih glasova

Pjesnički prvijenac Matka Abramića ono je samo olujne boje zrela je i zaigrana zbirka, svježa u izrazu, s prepoznatljivim jezičnim senzibilitetom i poetikom mladog čovjeka koji još traga za odgovorima, ne prestaje propitivati, osjećati i preispitivati svijet oko sebe i u sebi. Ono je samo olujne boje hrabro ulazi u dijalog s tradicijom i govori autentičnim, suvremenim glasom, nudeći čitatelju i mekoću i oštrinu, ironiju i nježnost te istinsku ljepotu poetske nesavršenosti.

Košute su plakale bez rogova Denisa Ćosića upečatljiv je balans između društveno angažirane poezije i bogate metaforičnosti, pri čemu onaj lirični, začudni sloj izbija u prvi plan. Poezija je to pisana iz nekog mitskog, prapočetnog, ruralnog/šumskog ambijenta, ali iz očišta ženske govornice, one koja u patrijarhalnim društvenim okvirima ima što reći. Košute su možda plakale bez rogova, ali su virtuozno ovladale jezikom, samim time i poezijom, svijetom. Denis Ćosić ovom se nagrađivanom zbirkom profilirao među najzanimljivije glasove svoje generacije.

Zbirka pjesama Everest Drage Glamuzine jedno je od ključnih ostvarenja suvremene hrvatske poezije koje pokazuje kako se ritam svakodnevice i burnih emocionalnih previranja može pretočiti u umjetnički relevantan i duboko slojevit izraz. Precizno oblikovane slike, prividna narativnost i sklonost minimalizmu utemeljuju njegov prepoznatljiv stil. Upravo u toj odmjerenosti i mirnoći pisanja krije se snaga Glamuzinine poetike koja Everest pozicionira u same vrhove pjesničke produkcije.

Zbirka Kristali Afganistana pojavljuje se u pjesničkom opusu Ervina Jahića kao lirska točka susreta života i smrti, kao mjesto spajanja zemaljskog i nebeskog, osobne nježnosti i društvene represije, a posebno mjesto u suvremenoj poeziji zauzima upravo zato što odbija biti vezana uz trenutak vlastita nastanka, ona ga koristi kao motivsko izvorište za uprizorenje univerzalne dinamike agresije i potlačenosti. Ne samo neposredno reaktivno, nego i meditativno, Jahić razgrađuje tematiku kolektivnog nasilja i samouništenja, tražeći dublje obrasce prema kojima se postupci čovječanstva oblikuju i iracionalno ponavljaju.

Zbirka pjesama Rudnik stakla Gorana Milakovića donosi poetski svijet koji u snažnim slikama svakodnevice istražuje krhkost egzistencije i unutarnje lomove. Lirski subjekt proživljava intimne krize, generacijske traume, preispituje identitet i gubitak prekapajući po duboko skrivenim emotivnim naslagama. Metafora stakla postaje prostor transparentnosti kroz koji se nazire i istovremeno reflektira složena i lako lomljiva stvarnost pojedinca i društva. Zbirka impresionira slobodnom sintaksom, inovativnim i ponekad grubim jezičnim postupcima te moćnim transformiranjem banalnog u univerzalno.

Zbirka pjesama Dve rali zmeržnjenoga jognja Tomislava Ribića radikalno afirmira kajkavski kao ravnopravni književni i jezični sustav, pomičući ga od jezika djetinjstva prema jeziku knjige i kompleksne poetske refleksije. U neprekinutoj narativnoj cjelini spajaju se pjesma i proza, urbani Kaj, filmovi, rock-klasici i književni kanon u jedinstven, gust, ali komunikativan imaginarij supostojećeg svijeta. Nagrađena Kamovom i nagradom Zvonko Milković, ova knjiga snažan je autorski doprinos emancipaciji i revitalizaciji kajkavskoga dijalekta kao živoga i suvremenog, estetski visokoga književnog jezika.

Zbirka pjesama u prozi Stabla visine Predraga Vrabeca otvara poetski prostor u kojem se svakodnevica i odnosi subjekta u raznolikim jezičnim i životnim kontekstima pretvaraju u izvor emotivnih i refleksivnih iskustava. Izmjenjujući ritam nizanja fragmentiranih vremensko-prostornih prizora i dijaloga između subjekta, grada i Drugog, Vrabec stvara živu poetsku materiju koja čitatelja uvodi u prepoznatljiv, osjetilno bogat i misaono angažiran svijet.