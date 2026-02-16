Ženski pjesnički blok sedam zbirki: Bojanić, Čović, Jurčević, Ljutak, Manojlović, Radmilović, Vidaić

Projekt BEK donosi novi ženski pjesnički blok sa sedam zbirki autorica različitih generacija, čiji su radovi već obilježili recentnu književnu produkciju i pronašli brojnu čitateljsku publiku, a njihova će besplatna digitalna dostupnost dodatno proširiti čitateljski doseg

Bug.hr ponedjeljak, 16. veljače 2026. u 16:00

Društvo za promicanje književnosti na novim medijima (DPKM) objavilo je u okviru projekta Besplatne elektroničke knjige (BEK; elektronickeknjige.com) ovogodišnji ženski pjesnički blok sa sedam naslova.

Sedam pjesničkih knjiga okuplja autorice različitih generacija, od etabliranih i višestruko nagrađivanih pjesnikinja do mlađih autorica čiji su rukopisi već snažno obilježili novije pjesničko polje. Zbirke Martine Vidaić, Sonje Manojlović i Marijane Radmilović pripadaju opusima autorica čija je poetska prisutnost tijekom godina potvrđena nagradama, kritikom i kontinuiranim čitateljskim interesom, dok knjige Lane Bojanić, Mateje Jurčević i Silbe Ljutak predstavljaju glasove najmlađe generacije, autorica rođenih tijekom devedesetih godina, čiji su prvijenci već prepoznati kao važni doprinosi suvremenoj poeziji. Zbirka Marine Čović zauzima pritom osobito mjesto: kao autorica generacijski između ovih dvaju krugova, ona se ujedno predstavlja i kao izvorni glas ovogodišnjeg bloka, s rukopisom koji se ovdje objavljuje prvi put u okviru projekta BEK.

Ove knjige svjedoče o kontinuitetu i raznolikosti suvremene hrvatske poezije, o različitim poetikama koje se razvijaju paralelno i u međusobnom dijalogu. U njima se susreću introspektivni i refleksivni glasovi, poezija usmjerena na tijelo, obitelj i identitet, kao i ona koja bilježi generacijska iskustva, prostore odrastanja i fragmente osobne i kolektivne memorije. Unatoč razlikama u pristupu i senzibilitetu, zajedničko im je povjerenje u jezik kao precizno sredstvo oblikovanja iskustva i kao prostor u kojem se intimno iskustvo preobražava u književni oblik. Riječ je o zbirkama Pribor za lov i vremeplov Lane Bojanić, Fantomsko korijenje Marine Čović, Žene iz Altamire Mateje Jurčević, Kuća na otoku Silbe Ljutak, A sa šest labradora na more putovat ću Sonje Manojlović, Putovanje oko tijela Marijane Radmilović i Tamni čovjek Birger Martine Vidaić.

Objavljivanje ovih naslova nastavlja kontinuitet programa u kojem već gotovo dvadeset i pet godina sustavno objavljujemo suvremenu hrvatsku poeziju, prateći i afirmirajući kako ključne autorske opuse, tako i nove pjesničke glasove. Tijekom protekle godine zabilježeno je i milijunto čitanje domaćih pjesničkih naslova na platformi Besplatne elektroničke knjige, što potvrđuje postojanje trajnog i aktivnog čitateljskog interesa, kao i važnost njihove besplatne i trajne digitalne dostupnosti.

Sedam pjesničkih glasova

Lana Bojanić: Pribor za lov i vremeplov

Sjajna debitantska knjiga stihova Lane Bojanić, kako i naslovom sugerira, priručnik je za različite prigode i različita vremena; pomalo retro štiha, ta se vremena protežu od kraja sedamdesetih, do dvije tisuće i desetih, dok svojim sadržajem i pretežito melankoličnim ugođajem ocrtava uglavnom urbane, kozmopolitske okvire zbivanja, samovanja, sazrijevanja i komuniciranja. Pribor za lov i vremeplov, naoko paradoksalno, zbirka je komornog ugođaja, samačkog i studentskog stanovanja, prijateljstava, ljubavi, čežnje, pa i dosade. Bliskosti i razdvojenosti. Ali uz jake signale da iza tih zidova i prozora ubrzano i bučno živi Zagreb ili koji drugi europski velegrad. Knjiga vrlo osobna, ali i generacijska.

Marina Čović: Fantomsko korijenje

Pjesme u drugoj zbirci Fantomsko korijenje Marine Čović snažne su autobiografske introspekcije obilježene traumom rata, migracije i izbjeglištva te izgubljenim fotografijama obitelji i svakodnevnice. Autorica precizno i emotivno ispisuje privatnu povijest koristeći narativni, kolokvijalni jezik kojim stvara mozaik intimnih sjećanja i generacijskih rana. Zbirku karakteriziraju motivi djetinjstva, majčinstva, ženstva i traženja identiteta, s jasnim osjećajem nostalgije, tuge i blage nade u bolje sutra. Stilistička razina teksta oslanja se na jednostavnost izraza, izravnost i bogatu zbirku svakodnevnih detalja, čineći iskustvo univerzalnim i dirljivim. Ova zbirka, nenametljivo, ali snažno, potvrđuje žensko iskustvo naših turbulentnih prostora, afirmirajući volju za životom i pisanjem kao temeljem otpora i obnove.

Mateja Jurčević: Žene iz Altamire

Zbirka pjesama Žene iz Altamire Mateje Jurčević, nakon Goranom nagrađenog prvijenca Bijela vrata, donosi čvrsto strukturiranu i promišljenu knjigu koja ljubav i intimu uokviruje u širi povijesni i kulturni horizont. Sastavljena od triju ciklusa – Bukolike, Elegije i Groteske – ova zbirka pokazuje razigraniju paletu pjesničkih postupaka i zreliju izvedbu, potvrđujući autoričin pjesnički rast. Mateja Jurčević istodobno priziva tradiciju i otvara nova mjesta u suvremenom pjesničkom polju, osobito u obradi ljubavne tematike. Jezik njezinih stihova odlikuje se metaforičnošću, ritmičnošću i tankoćutnošću, pri čemu ljubav i žudnja zadobivaju poetsku snagu i neposrednost. Žene iz Altamire knjiga je koja se ubraja među dragulje novije hrvatske poezije i donosi snažan ženski glas vrijedan pažnje.

Silba Ljutak: Kuća na otoku

Kuća na otoku, autorice Silbe Ljutak, knjiga je koja u potpisu nosi prestižnu nagradu Goran za mlade pjesnike, a potvrđena je i nagradama Slavić i Kvirin za mlade pjesnike. Izdvaja se kao jedan od najkompaktnijih suvremenih poetskih rukopisa, promišljene strukture u kojoj kompozicija suptilno imitira organsku dinamiku rasta. Od riječi kao sjemena, preko razdiobnih trostiha, mladica koje usmjeravaju čitatelja na novi tematski blok, do već stasalih pjesama koje nas vode u srž priče o identitetu, sve je posloženo kao vješta mikrokreacija. U njoj susrećemo temeljni prostor Otoka na koji se smješta sviješću oblikovana materija, Kuća, u kojoj su Majka i Otac, prapočelo svijeta čiji je pogled, konvencijama unatoč, usmjeren na žensku lozu i njezinu sudbinu.

Sonja Manojlović: A sa šest labradora na more putovat ću

A sa šest labradora na more putovat ću poezija je koja se, kroz govor lirskih kazivača, realizira u dodiru iskustva jezika i iskustva egzistencije. Riječ je o govoru izrazito usidrenom u tjelesno iskustvo, protuslovlja i dileme postojanja sofisticirano zakriljenih metaforom, ali o govoru uvijek svjesnom samoga sebe, težine i važnosti riječi, također i potrošnosti riječi, jezika, metagovora, metateksta. Ima u njoj nešto od nepredvidivosti jazza, baš kao i u samome životu, a poezija Sonje Manojlović upravo je takva, prepoznatljiva i nepredvidiva. A sa šest labradora na more putovat ću jedna je od važnijih etapa njezinog bogatog opusa, ali i cjelokupne suvremene hrvatske poezije. 

Marijana Radmilović: Putovanje oko tijela

Zbirkom Putovanje oko tijela Marijana Radmilović pomaknula je za korak ili dva naprijed „poetike tijela“ ili „tjelesne osjetljivosti“ koje su u posljednjih desetak godina u domaćem pjesničkom polju uzele maha. Ona ih istovremeno i anticipira i nadograđuje; suprotno stvarnosnim poetikama i izravnim parolama, govor o tijelu je elegičan, ugođaj ponekad i snovit, pa i bajkovit, a ritam spor i težak, poput ravničarske rijeke. Takve su i ove feminističke elegije, duge, široke i spore; i bremenite iskustvom, iskustvom tijela, postanka, rasta, prolaznosti, davanja života, polaganog propadanja... Poezija koja traži predanog čitatelja, a zauzvrat nudi mnogo. Nudi sebe.

Martina Vidaić: Tamni čovjek Birger

Tamni čovjek Birger Martine Vidaić pjesnička je zbirka izrazito komornih ugođaja, govor lirske junakinje okrenut je prema unutra, vlastitoj nutrini, prošlosti, obiteljskim vezama; ta labava, krhka mreža osobnog identiteta tvori lirsku protagonisticu koja pak tka tu mrežu svojim govorom. Produkt toga govora ova je kompleksna, slojevita, ponekad i mračna, a ponekad i blago ironična poezija. Moglo bi se reći da je to poezija svakodnevice, ali ujedno i otpora svakodnevici, otpora, ako se o njemu u kontekstu poezije može pričati, toliko upečatljivog da nam može i promaknuti. 

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi