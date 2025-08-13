Mladi iz tri zemlje stižu u Zagreb učiti AI kroz Erasmus+

Više od 60 mladih iz Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije krajem kolovoza u Zagrebu istražuje umjetnu inteligenciju i inkluziju u sklopu projekta “Code for Change”

Krajem kolovoza Zagreb postaje mjesto gdje će se spojiti tehnologija, kreativnost i mladenačka energija. Od 24. do 31. kolovoza održava se Erasmus+ projekt “Code for Change: AI for Diverse Youth” koji okuplja više od 60 mladih iz Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije – s posebnim naglaskom na one s manje mogućnosti i mlade s invaliditetom.

Domaćin ovog posebnog susreta je Taekwondo klub Maksimir, uz pomoć partnera AzBuki iz Niša i Partenija Zografski iz Skopja. Kroz radionice, timske zadatke i rasprave, sudionici će istraživati kako umjetna inteligencija može služiti kao alat za kreativno izražavanje, rješavanje problema i povezivanje ljudi, neovisno o podrijetlu ili sposobnostima.

Osam dana intenzivnog druženja završit će 30. kolovoza javnim događajem u Zagrebu, gdje će građani i mediji moći vidjeti rezultate rada mladih – od AI slika i priča do inovativnih digitalnih projekata. Svi sudionici ponijet će kući i Youthpass certifikat, ali i nova prijateljstva te iskustva koja se ne zaboravljaju. Za više informacija o finalnom događaju popratite web stranicu www.taekwondo-maksimir.hr.