OpenAI u SAD-u pokrenuo ChatGPT Finance za povezivanje bankovnih računa

Iz OpenAI-a navode da više od 200 milijuna ljudi svakog mjeseca postavlja ChatGPT-u pitanja vezana uz financije, zbog čega su odlučili napraviti ChatGPT Finance

OpenAI je za korisnike u SAD-u predstavio novu značajku ChatGPT Finance koja omogućuje povezivanje bankovnih računa i drugih financijskih servisa izravno s ChatGPT-om. Funkcija je za sada dostupna samo pretplatnicima na ChatGPT Pro paket putem weba i iOS aplikacije.

Naime, ova opcija nastala je u suradnji s financijskim servisom Plaid, a podržava povezivanje s više od 12.000 financijskih institucija. Nakon povezivanja računa, korisnici unutar ChatGPT-a mogu vidjeti pregled potrošnje, pretplata, ulaganja i nadolazećih plaćanja.

Osim prikaza financijskih podataka, chatbot može odgovarati i na pitanja vezana uz osobne financije koristeći stvarni kontekst korisnikove potrošnje i prihoda. Primjerice, moguće je zatražiti savjete o štednji ili analizu mjesečnih troškova.

OpenAI ističe da više od 200 milijuna korisnika svakog mjeseca koristi ChatGPT za financijska pitanja, a nova funkcionalnost trebala bi omogućiti personaliziranije odgovore. Korisnici pritom mogu u bilo kojem trenutku ukloniti povezane račune te pregledati ili obrisati financijske podatke koje je ChatGPT zapamtio.

Hoće li ChatGPT Finance uskoro stići i na ostala tržišta, trenutno nije poznato.