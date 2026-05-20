Otvorene prijave za novo izdanje A1 STEMfemme programa za studentice STEM fakulteta

Program je namijenjen studenticama treće, četvrte i pete godine STEM fakulteta koje žele steći iskustvo u tehnološkoj industriji i razvijati se u područjima podatkovne znanosti, AI-ja i sigurnosti

A1 Hrvatska otvorila je prijave za novo izdanje programa STEMfemme, plaćene stručne prakse namijenjene studenticama STEM usmjerenja koje žele steći praktično iskustvo rada u tehnološkoj industriji i razvijati vještine u područjima podatkovne znanosti, umjetne inteligencije i kibernetičke sigurnosti.

Program je namijenjen studenticama treće, četvrte i pete godine STEM fakulteta, a prijave traju od 18. do 31. svibnja putem službene poveznice. Očekivani početak prakse je 21. rujna 2026.

Mentorstvo, edukacija, plaćena praksa

Tijekom programa, odabrane studentice radit će na konkretnim poslovnim projektima uz mentorstvo A1 stručnjakinja i stručnjaka, koristeći suvremene tehnologije i alate koji se svakodnevno primjenjuju u poslovnom okruženju. Uz plaćenu praksu i fleksibilno radno vrijeme, program uključuje i stručne edukacije te mogućnost za uključivanjem u A1 Start program.

Ovogodišnji STEMfemme program provodit će se unutar nekoliko poslovnih područja A1 Hrvatska:

DATA SCIENCE – Customer Finance i Device Management

AI – Data and AI Centar of Excellence

IT – Cyber Security

„STEM područja danas otvaraju prostor za razvoj rješenja koja mijenjaju način na koji živimo i radimo, a kroz STEMfemme želimo studenticama ponuditi priliku da se već tijekom studija uključe u rad na stvarnim projektima i steknu iskustvo u područjima poput umjetne inteligencije, podatkovne znanosti i kibernetičke sigurnosti. Vjerujemo da su različite perspektive ključ kvalitetnih inovacija i zato nam je važno graditi okruženje u kojem mladi talenti mogu učiti, razvijati se i vidjeti dugoročnu priliku za profesionalni rast”, izjavio je Blaž Ferenc, direktor ljudskih resursa i korporativnih komunikacija A1 Hrvatska.

Program STEMfemme dio je šire inicijative A1 Hrvatska usmjerene na osnaživanje žena za razvoj karijera u STEM području, dok se kroz program A1 STEMfemme junior dodatno potiče interes djevojčica za znanost i tehnologiju od najranije dobi.

Više informacija o programu i prijave dostupni su na službenim stranicama A1 STEMfemme programa.