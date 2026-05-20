Otvorene prijave za novo izdanje A1 STEMfemme programa za studentice STEM fakulteta

Program je namijenjen studenticama treće, četvrte i pete godine STEM fakulteta koje žele steći iskustvo u tehnološkoj industriji i razvijati se u područjima podatkovne znanosti, AI-ja i sigurnosti

PR srijeda, 20. svibnja 2026. u 16:32

A1 Hrvatska otvorila je prijave za novo izdanje programa STEMfemme, plaćene stručne prakse namijenjene studenticama STEM usmjerenja koje žele steći praktično iskustvo rada u tehnološkoj industriji i razvijati vještine u područjima podatkovne znanosti, umjetne inteligencije i kibernetičke sigurnosti.

Program je namijenjen studenticama treće, četvrte i pete godine STEM fakulteta, a prijave traju od 18. do 31. svibnja putem službene poveznice. Očekivani početak prakse je 21. rujna 2026.

Mentorstvo, edukacija, plaćena praksa

Tijekom programa, odabrane studentice radit će na konkretnim poslovnim projektima uz mentorstvo A1 stručnjakinja i stručnjaka, koristeći suvremene tehnologije i alate koji se svakodnevno primjenjuju u poslovnom okruženju. Uz plaćenu praksu i fleksibilno radno vrijeme, program uključuje i stručne edukacije te mogućnost za uključivanjem u A1 Start program.

Ovogodišnji STEMfemme program provodit će se unutar nekoliko poslovnih područja A1 Hrvatska:

  • DATA SCIENCE – Customer Finance i Device Management
  • AI – Data and AI Centar of Excellence
  • IT – Cyber Security

„STEM područja danas otvaraju prostor za razvoj rješenja koja mijenjaju način na koji živimo i radimo, a kroz STEMfemme želimo studenticama ponuditi priliku da se već tijekom studija uključe u rad na stvarnim projektima i steknu iskustvo u područjima poput umjetne inteligencije, podatkovne znanosti i kibernetičke sigurnosti. Vjerujemo da su različite perspektive ključ kvalitetnih inovacija i zato nam je važno graditi okruženje u kojem mladi talenti mogu učiti, razvijati se i vidjeti dugoročnu priliku za profesionalni rast”, izjavio je Blaž Ferenc, direktor ljudskih resursa i korporativnih komunikacija A1 Hrvatska.

Program STEMfemme dio je šire inicijative A1 Hrvatska usmjerene na osnaživanje žena za razvoj karijera u STEM području, dok se kroz program A1 STEMfemme junior dodatno potiče interes djevojčica za znanost i tehnologiju od najranije dobi.

Više informacija o programu i prijave dostupni su na službenim stranicama A1 STEMfemme programa.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Snaga, preciznost i elegancija u svakom tonu.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE320.2

120 mm srednjetonac, 2x 140 mm woofer, 29 mm visokotonac, 30 Hz–29 kHz, 92 dB, 118 dB max SPL, 200 W, skretnica 240 Hz / 2.8 kHz, 6 ohma, 3-sistemski, 1050 x 200 x 350 mm, 26 kg/kom, matte whit

1.760 € 2.200 € Akcija

Pametni ambijentalni zvuk.

Akcija

JBL Tour One M2 BT

Hi-Res audio, Bluetooth 5.3, ANC, 4 mikrofona, do 50 h baterije, brzo punjenje, Smart Ambient, multipoint, 40 mm driveri, hands-free pozivi, USB-C, sklopivi dizajn, champagne

190,90 € 329,90 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi