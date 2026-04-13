Predstavljanjem projekata investitorima završena peta sezona Uplift akademije

Polaznici Uplift akademije ponudili su rješenje za koje postoji snažna potreba na hrvatskom tržištu – pobijedila je aplikacija kojoj je cilj bolja integracija stranih radnika

Bug.hr ponedjeljak, 13. travnja 2026. u 14:14

Predstavljanjem timskih projekata potencijalnim investitorima završila je jubilarna, peta sezona Uplift akademije, Mastercardovog edukativnog programa za mikro, male i srednje poduzetnike, vlasnike OPG-ova i obrtnike koji svojim djelatnostima doprinose razvoju turizma i ugostiteljstva u Hrvatskoj. Osam timova je svojim britkim poslovnim idejama pokazalo da razumije što nedostaje hrvatskom tržištu i još važnije – kako taj prostor pametno popuniti.

Edukaciju je, petu godinu zaredom, provodilo Sveučilište Algebra Bernays, a obuhvatila je 32 polaznika koji su uz teorijska predavanja, stekli niz praktičnih vještina koje će im pomoći u razvoju vlastitih biznisa. Mentorice Dijana Novak Krešić, Renata Ćurković, Marijana Šarolić Robić i Petra Stojanov vodile su timove polaznika, a najboljeg među njima birao je žiri koji su činili: Ana Gašparović (TZ Ivanić Grad), Luka Primorac (Holographik), Anita Tregner (META Circularity), Domagoj Popić (BiLog), Vera Korak (Korak Family Estate), Tomislav Dominković (Sveučilište Algebra Bernays), Ema Huskić (Mastercard) i Nina Išek Međugorac (Val grupa).

Aplikacija za integraciju stranih radnika

Najbolji tim, koji je za svoju ideju dobio i novčanu nagradu od 5.000 eura, je WeBelong. "Mi zapravo predstavljamo revoluciju u integraciji stranih radnika. WeBelong je mobilna aplikacija koja omogućava brzu integraciju stranih radnika kroz učenje jezika, društvenih normi, kulture i raznoraznih životnih aktivnosti", istaknuo je Jurica Protić, koji zajedno s kolegicama Vedranom Milivojević-Šaš i Majom Gašparić te kolegom Markom Vukojevićem čini pobjednički tim WeBelong.

Iako su u procesu razvijanja ove ideje dobili nekoliko pohvala, nisu očekivali, kažu, da će njihova aplikacija odnijeti pobjedu. "Bilo je jako dobrih projekata i prezentacija. Tim je slast pobjede još i veća", dodao je Jurica.

Njegova kolegica iz tima Maja Gašparić zahvalila je mentorici na sjajnom vođenju i korisnim savjetima koji su im pomogli da izbruse svoju prvotnu zamisao u primjenjivu i tržištu potrebnu poslovnu ideju. "Naša mentorica Dijana nas je vodila kroz ovaj segment vrlo aktivno, dala nam je dosta dobre pointove, objasnila što bismo trebali, a što ne. Razradili smo cijeli pitch od problema, preko financijske konstrukcije i poslovnog modela pa sve do rješenja", istaknula je Maja.

Na koncu, najsretniji su što su se međusobno upoznali i povezali, što prepoznaju kao najveću vrijednost cjelokupnog projekta Uplift.

"Ove ideje su među najkvalitetnijima koje smo imali priliku vidjeti“

Po čemu je ova, peta generacija polaznika Uplift akademije posebna te zašto su njihove ideje među najboljima koje je dosad vidjela je dr.sc. Maja Brkljačić, rukovoditeljica razvoja poslovanja Algebra LAB-a. "Kroz sve sezone jasno se vidi kontinuitet visoke kvalitete polaznika, ali ono što posebno dolazi do izražaja jest njihov razvoj. Iz godine u godinu ideje koje donose postaju zrelije, promišljenije i sve konkretnije usmjerene na rješavanje stvarnih tržišnih izazova", rekla je Brkljačić.

Ove godine posebno se, naglašava, ističe razina praktičnosti rješenja. "Rješenja su primjenjiva, održiva i jasno odgovaraju na potrebe koje prepoznajemo u industriji. Kada se osvrnemo na dosadašnje generacije, možemo reći da su upravo ove ideje među najkvalitetnijima koje smo imali priliku vidjeti", poručila je.

"Važno je stvarati prostor u kojem se poduzetnici povezuju i zajednički razvijaju ideje"

Peta sezona Uplift akademije sastojala se od deset modula: Leadership, Alati digitalne transformacije, Design Thinking u turizmu, Održivo upravljanje destinacijom, Osnove upravljanja financijama, Ekonomija doživljaja – budućnost razvoja turizma, AI u marketinškim komunikacijama, ⁠Četvrta industrijska revolucija – disruptivni trendovi i tehnologije, Posvećenost rastu i rezultatima i Korisničko putovanje.

U pet godina godina programa Uplift i pripadajuće mu Uplift akademije pokazalo se da je networking izrazito važan, ako ne i presudan kada su u pitanju resursi potrebni mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

"Uplift nam iz sezone u sezonu potvrđuje koliko je važno stvarati prostor u kojem se poduzetnici mogu povezivati i zajednički razvijati ideje. Upravo kroz timske projekte vidimo koliko su snažne te suradnje – nastaju konkretni proizvodi i usluge koji odgovaraju stvarnim potrebama tržišta. To je najbolji dokaz da iza svakog uspješnog poduzetničkog iskoraka stoji razmjena znanja, iskustava i međusobna podrška. Zato nastavljamo razvijati Uplift kao platformu koja potiče takvu sinergiju i daje vjetar u leđa idejama koje imaju potencijal napraviti stvarnu razliku", kazala je Ema Huskić, voditeljica marketinga za Mastercard u Hrvatskoj.

Uz ciljanu edukaciju prilagođenu upravo izazovima malih poduzetnika u turizmu, ugostiteljstvu i uslužnim djelatnostima, stipendisti Uplift akademije dobili su i priliku za veću vidljivost – kroz medijsku promociju vlastitog poslovanja te dodatno usavršavanje putem brojnih sadržaja dostupnih na platformi uplift.hr. Platforma je otvorena svima i nudi bogat izbor znanja: od tematskih članaka i stručnih specijala do pisanih i video intervjua s relevantnim imenima iz svijeta edukacije, gospodarstva i turizma.

 

