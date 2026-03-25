Priče o elementima #11: kositar – metal koji se može prehladiti

Kositar je metal s mnogo imena koja ukazuju na njegovu upotrebu, jer posuđe se kalaiše, a cinom se lemi. Čudan je to kemijski element, koji može biti i bijel i siv, a može se i prehladiti

Nenad Raos srijeda, 25. ožujka 2026. u 06:30

Pričao mi je otac kako je u školi s drugom djecom sakupljao staniol kojim je bila omotana čokolada da bi se u Africi krstili „mali crnčići“. Kakve veze ima sakrament krštenja sa čokoladom i kositrenom folijom (staniolom)? Pa, eto, ima: kada bi misionari došli u Afriku pokazali bi djeci staniol od kojeg su se odbijale zrake žarkoga sunca. Djeca bi potrčala prema onome što svjetluca, a tamo su ih već čekali misionari koji su ih prskali svetom vodom i od njih tjerali vraga: „Apage, Satanas!“ i „Vade retro, Satanas!“

To je, jasno je, priča za malu djecu, poput one o rodi, jer kako bi im se moglo objasniti da je staniol napravljen od kositra, a kositar je – danas bismo rekli – vrijedna sekundarna sirovina. Staniol se talio, kositar prodavao, a od prikupljenog novca potpomagao se rad misionara na "crnom kontinentu". No to nije jedina zanimljiva priča o kositru.

Za kositar se veže i Aetna fumans chymicorum, dimeća Etna kemičara  – koju je njemački kemičar Libavius napravio u laboratoriju.

Tvorac tog veličanstvenog pokusa Andreas Libavius (1550. – 1616.) zvao se zapravo Andreas Libau. Proslavio se knjigom Alchemia iz 1597. godine u kojoj – unatoč naslovu – nema ništa od alkemijske mistike, a ponajmanje će čitatelj u njoj naći uputu za pravljenje kamena mudraca. To je bio udžbenik kemije, pun opisa kemikalija i postupaka namijenjenima prije svega liječnicima koji su tada sami priređivali lijekove. No vratimo se Libaviusovom vulkanu.

Njegova Etna bila je posuda napunjena kositrovim amalgamom, slitinom „dva dijela kositra i četiri dijela žive“ ili – može se i tako reći – otopinom kositra u živi. Kada je u tu tekućinu dodao „korozivni sublimat“, prah živina(II) klorida (HgCl2), iz nje su počeli izbijati mlazevi pare, baš kao iz Etne na Siciliji. Riječ je bila zapravo o reakciji redukcije živina(II) klorida kositrom pri čemu je nastajao kositrov(IV) klorid i dakako elementarna živa (Hg0), Sn + 2 HgCl2 → SnCl4 + Hg, uz oslobađanje topline. Kositrov tetraklorid se pušio jer je reagirao s vlagom iz zraka te se kristalizirao u obliku „kositrenog maslaca“, SnCl4·5H2O, mekane kristalne mase koja se, poput maslaca, tali pri 60 oC. Tako je, eto, pripremio novi spoj kositra koji je u njegovu čast dobio ime spiritus fumans Libavii (Libaviusove dimeće pare) ili pak sal volatilis Libavii (Libaviusova hlapljiva sol), koji međutim nije ni plin ni kruta tvar nego tekućina s vrelištem 114 oC.   

Ako kažem da je kositar kemijski element koji najviše nalikuje olovu, nisam rekao nešto jako mudro, jer do tog zaključka može doći svatko tko ga potraži u periodnom sustavu elemenata: odmah će vidjeti da se kositar (Sn) nalazi odmah iznad olova (Pb). To su znali još stari Rimljani i bez znanja periodnog sustava kada su kositar zvali plumbum albumbijelo olovo. Ali to ne znači da kositar nema svoju narav. On se razlikuje od olova kao magarac od konja ili leća od graha. To kažem zato jer je mnogo lakši od olova – gustoća olova je 11,3 g cm-3, dok gustoća kositra iznosi 7,3 g cm-3, što znači da je malo lakši od željeza (7,9 g cm-3). I talište mu je niže – olovo se tali na 327, a kositar već na 232 oC.

Sve ga to čini metalom kao stvorenim za lijevanje, a usto se dobro dade kovati i izvlačiti u tanke listiće – u već spomenuti staniol („staniol“ dolazi očito od stannum, latinskog imena za kositar). Od njega su se izrađivali tanjuri, a lijevanje stakla po rastaljenom kositru omogućilo je industrijsku proizvodnju ravnoga, prozorskoga stakla. Od kositra su se lijevali ne samo kositreni vojnici nego i skulpture. Fernkornov kip svetog Jurja, njegova konja i zmaja, koji se nalazi u Zagrebu ispred kazališta, na Trgu Republike Hrvatske izliven je upravo iz tog metala.

Kositrena kuga: prelaz kositra iz metalne u nemetalnu alotropsku modifikaciju
Sve bi to bilo divno i krasno da kositar nema svoju boljku. Tu boljku bismo bolje mogli zvati teškom bolešću jer je riječ o „kositrenoj kugi“. Uzrok joj je postojanje nemetalne i metalne alotropske modifikacije. Nemetalna modifikacija (alfa-kositar) je siva te ima strukturu dijamanta. Metalna modifikacija (beta-kositar) je dakako sjajna i kovka, no postoji još jedna metalna, no lomljiva modifikacija kositra, gama-kositar (krhki kositar). U kojem će se obliku kositar nalaziti ovisi o temperaturi. Do temperature od 13,2 oC stabilan je α-Sn, da bi potom prednost dao drugoj modifikaciji, β-Sn, koja pak pri 161 oC prelazi u „krhki kositar“, γ-Sn. Iz toga proizlazi da se kositar ne smije ohladiti ispod 13,2 oC jer će se pretvoriti u sivi prah ili će se, češći slučaj, osuti sivim mrljama kao da je dobio kugu. Kako su se nekoć gumbi za vojničke uniforme izrađivali od kositra, njihovo je nepažljivo čuvanje moglo imati nesagledive posljedice. Neki je ruski časnik zbog toga bio strijeljan!

Kip svetog Jurja u Zagrebu izliven je iz kositra
Ipak se ne trebamo se bojati za svetog Jurja kada se temperatura u Zagrebu spusti ispod 13 oC. Već male primjese drugih metala dobra su preventiva protiv bolesti kositra. To nije teško postići jer je kositar metal koji se lako legira. Kositar ulazi u mnoge slitine s bakrom i olovom, a sa cirkonijem, titanijem i platinom gradi intermetalne spojeve vrlo visokog tališta – Zr3Sn2 se tali tek pri 1985 oC.  

Što reći o njegovim spojevima? Pojavljuju se, poput olova, u dva oksidacijska stanja, kositar(II) i kositar(IV). Njegov hidrid, stanan (SnH4), sličan je hidridu arsena (AsH3) i antimona (SnH3) jer je, kao i ta dva hidrida, plin koji se grijanjem raspada na metal i vodik, tvoreći „zrcalo“, u ovom slučaju kositreno. I da se na kraju vratimo na Libaviusove pare: kositrov(IV) klorid ne valja otapati u vodi, jer će s njom reagirati dajući koloidne čestice kositrova(IV) oksida, SnO2. Tako smo, eto, uz kositrov maslac dobili i kositrovo mlijeko.

Nenad Raos, rođen u Zagrebu 1951., je kemičar, znanstveni savjetnik u trajnome zvanju, sada u mirovini. Bio je pročelnik Sekcije za izobrazbu Hrvatskog kemijskog društva, glavni urednik časopisa Priroda i urednik rubrike Kemija u nastavi u časopisu Kemija u industriji. Još od studentskih dana bavi se popularizacijom znanosti. Piše za časopis Čovjek i svemir, te mrežne stranice Panopticum i, naravno, Bug-online. Autor je 16 znanstveno-popularnih knjiga, od kojih treba izvojiti „Kemijski leksikon u stripu“, „Metali života – metali smrti“ te „Kemičar u kući – kemija svakodnevnog života“.

Kemijski elementi

  1. Priče o elementima #1: Što je element u kemiji?
  2. Priče o elementima #2: Prvi metal
  3. Priče o elementima #3: Sedam metala – sedam planeta
  4. Priče o elementima #4: Nije zlato sve što sija
  5. Priče o elementima #5: Željezo – nebeski metal
  6. Priče o elementima #6: Ugljik – element sa stotinu lica
  7. Priče o elementima #7: Arsen – otrov u svim bojama
  8. Priče o elementima #8: Olovo – metal za sve i svuda
  9. Priče o elementima #9: Antimon – skriveni metal
  10. Priče o elementima #10: Živa – tekuća i otrovna
  11. Priče o elementima #11: kositar – metal koji se može prehladiti

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

U središtu svakog vrhunskog stereo sustava.

Akcija

ARCAM A5+

Bežični audio s Bluetooth 5.4, S podrškom za Snapdragon Sound za bežični audio bez gubitaka, S podrškom za Auracast za povezivanje bežičnih slušalica ili zvučnika za reprodukciju glazbe u više prostorija, Hi-res audio digitalni ulazi

739 € 899 € Kupi

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), Impedancija: 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.249 € 2.999 € Kupi

Velik zvuk u elegantnom formatu.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

999 € 1.499 € Akcija

Premium bežične in-ear slušalice s ANC-om

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)

In-ear slušalice s vrhunskim prilagodljivim zvukom, CustomTune tehnologijom, naprednim ANC-om, Bose Immersive Audio podrškom, IPX4 zaštitom i do 6 sati reprodukcije.

349 € 375 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

Akcija

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

559 € 789 € Akcija

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

979 € 1.399 € Kupi