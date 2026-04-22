U Osijeku predstavljena nova etapa projekta Uplift – prijatelj hrvatske kuhinje

Projekt koji definira hrvatsku kuhinju ulazi u novu fazu s fokusom na kontinentalni identitet i slavonska jela, pa nakon Dalmacije fokus seli na Slavoniju i Baranju

U hotelu Materra, u sklopu događanja "Stories of Slavonia" u organizaciji Hrvatske gospodarske komore, predstavljen je projekt Uplift - prijatelj hrvatske kuhinje, uz najavu druge sezone koja će biti posvećena Slavoniji i Baranji.

Događanje je okupilo predstavnike turističkog i ugostiteljskog sektora s ciljem razvoja kontinentalnog turizma i ponude, a u sklopu programa održan je panel na kojem su sudjelovali Ema Huskić, voditeljica marketinga u Mastercardu u Hrvatskoj, chef Marin Medak, voditelj radne skupine projekta te Dino Grnja, kuhar u hotelu Materra i polaznik prve generacije masterclass radionica.

Panel je otvorio pitanje kako tradicionalna jela mogu postati temelj turističkog identiteta te zašto je potrebno sustavno definirati hrvatsku kuhinju.

"Mastercard se već godinama aktivno bavi turizmom jer vidimo koliko je on važan za gospodarstvo i identitet jedne zemlje. Današnji gosti ne dolaze samo zbog destinacije, nego zbog iskustva, a hrana je jedan od njegovih najsnažnijih dijelova. Upravo zato smo pokrenuli projekt kojim želimo unijeti jasnoću u ono što Hrvatska gastronomski jest i kako to možemo dugoročno komunicirati", istaknula je Ema Huskić. Dodala je kako su rezultati prve sezone, ali i interes stručne javnosti i mladih kuhara, pokazali da postoji stvarna potreba za ovakvim pristupom, što je bio i ključni poticaj za nastavak projekta.

Nova sezona, koja započinje na jesen 2026., bit će posvećena Slavoniji i Baranji, regijama koje će, po uzoru na Dalmaciju, proći proces stručne selekcije i standardizacije jela. Radnu skupinu predvodit će Marin Medak, a činit će je i Tomislav Đukić, Goran Kočiš, Marko Alilović, Marko Gajski i Dario Bionda.

"Ljudi često misle da kuhaju čobanac, a zapravo rade paprikaš. I obrnuto. Upravo takve stvari želimo jasno definirati, ne da bismo ograničili kreativnost, nego da bismo razumjeli što neko jelo uistinu jest i što ga čini autentičnim. U Dalmaciji smo pokazali da je to moguće, a sada idemo korak dalje, Slavonija je sljedeća logična etapa", rekao je Marin Medak.

Projekt Uplift - prijatelj hrvatske kuhinje nacionalna je petogodišnja inicijativa koja ima za cilj definirati, standardizirati i promovirati hrvatsku kuhinju kao turistički i kulturni resurs. Svaka sezona fokusira se na jednu regiju, a proces uključuje suradnju s kuharima, analizu tradicionalnih recepata te edukaciju mladih kuhara kroz radionice. U prvoj sezoni, posvećenoj Dalmaciji, odabrano je i standardizirano šest jela koja predstavljaju kulinarski identitet regije: crni rižoto, riblja juha, marinirana riba, brudet, riba s gradela i blitva te pašticada s njokima. Ta jela čine temelj dalmatinskog dijela budućeg manifesta hrvatske kuhinje.

Kroz projekt se nastoji stvoriti okvir koji će ugostiteljima, edukatorima i turističkom sektoru omogućiti predstavljanje hrvatske gastronomije na međunarodnom tržištu. Kako je istaknuto na panelu, cilj projekta je osigurati da definirana jela postanu prepoznatljiv dio identiteta zemlje, a Slavonija i Baranja su sljedeći korak u tom procesu.