U Šibeniku se okupili mali poduzetnici i raspravljali o AI-ju i greškama u poslovanju

Poduzetnici su se okupili u sklopu Uplift akademije, jedinstvene edukacije koja već pet sezona jača poslovne ideje i ljude iza njih

Edukacijski kampus Tvrđave sv. Ivana u Šibeniku proteklog je vikenda bio mjesto susreta polaznika pete sezone Uplift akademije, edukacije za male poduzetnike u Hrvatskoj. Na održanom Uplift meetupu polaznici su dobili uvide od stručnjaka te razmijenili iskustva o izazovima s kojima se susreću u poslovanju.

Uplift akademija, koju je 2021. godine pokrenuo Mastercard, a provodi Sveučilište Algebra Bernays, okuplja mikro, male i srednje poduzetnike. Susret u Šibeniku poslužio je kao platforma za povezivanje, razmjenu iskustava i razvoj poslovnih prilika.

Financije, AI i neuspjesi u poslovanju

Dvodnevni program obuhvatio je predavanja stručnjaka o temama relevantnim za male poduzetnike, od upravljanja financijama i korištenja umjetne inteligencije u turizmu do čestih prepreka u poslovanju.

Petar Mišura, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, predstavio je model razvoja Šibenika i županije kroz EU projekte. Hrvoje Balen, savjetnik uprave Sveučilišta Algebra Bernays, govorio je o povjerenju kao elementu uspjeha te ulozi lidera u tom segmentu. Maja Brkljačić, rukovoditeljica Sveučilišnog instituta Algebra LAB, i Leo Mršić, prorektor za istraživanje i razvoj na Sveučilištu Algebra Bernays, održali su predavanje naslova "Tko sjedi za vašim stolom?".

Nakon njih, Davor Aničić, suosnivač i direktor tvrtke Velebit AI, govorio je o upotrebi AI alata u turizmu. O tome kako je Tvrđava kulture Šibenik utjecala na imidž i turističku ponudu grada, govorila je Gorana Barišić Bačelić, ravnateljica javne ustanove koja upravlja šibenskim kopnenim tvrđavama, Kućom umjetnosti Arsen te Centrom koralja Zlarin. O ulozi marketinga izlagao je Vanja Šebek, pročelnik Sveučilišnog odjela za digitalni marketing na Sveučilištu Algebra Bernays. Uz predavanja, održan je i panel s bivšim polaznicima programa o greškama u poslovanju.

Važnost umrežavanja

Sudionici pete sezone Uplift akademije naglašavaju važnost povezivanja malih poduzetnika radi razmjene mišljenja i potencijalnih poslovnih suradnji. Andrea Cantore Badurina, koji vodi Vrtove lunjskih maslina na Pagu, počeo je primjenjivati alate umjetne inteligencije u kreiranju dokumenata nakon edukacije na akademiji.

"Uplift akademija mi je najbitnija zbog networkinga. Ne samo da slušam kako je nekome super i kako je uspio, već da čujem i ovu drugu stranu priče, da znam s čime se drugi poduzetnici bore. Korisno je čuti kako su riješili probleme te iskoristiti to u svojem poslovanju. Širina koju dobiješ, s poduzetnicima iz različitih sektora, to je baš "aha" trenutak. U svakodnevnom poslovanju pojedu te obaveze, gasiš vatru, i nemaš priliku dobiti novine koje ovdje dobiješ, kroz edukativni program, u tako kratkom vremenu", rekla je polaznica Maja Božinović iz Seoskog domaćinstva Butina.

Nastavak procesa učenja i rasta

Organizatori ističu da se program kontinuirano unaprjeđuje na temelju povratnih informacija polaznika. "Uplift akademija iz godine u godinu potvrđuje koliko je važno stvarati prostor u kojem se znanje prenosi kroz konkretna iskustva i otvorenu razmjenu među poduzetnicima. Posebno mi je drago vidjeti kako alumni sve aktivnije sudjeluju u programu i to ne samo kao gosti predavači, već i kao mentori i partneri novim generacijama. Takva dinamika zajednice daje dodatnu vrijednost cijelom projektu i pokazuje da Uplift nije jednokratno iskustvo, nego kontinuirani proces učenja i rasta. Upravo kroz ovakve susrete gradimo temelje za dugoročnu suradnju i razvoj poduzetničke scene", rekao je Igor Kundić, voditelj Uplift akademije na Sveučilištu Algebra Bernays.

Podršku projektu pruža i Mastercard

"Uplift meetup svake godine donosi novu energiju i potvrđuje koliko se brzo razvija zajednica koju smo okupili kroz projekt, a to je bio i cilj Mastercarda kad smo krenuli s projektom. Inspirativno je vidjeti kako sudionici iz prijašnjih generacija danas dolaze s konkretnim rezultatima, ali i spremnošću da svoje znanje podijele s drugima. Upravo ta razmjena iskustava i međusobna podrška čine Uplift relevantnom platformom za poduzetnike u različitim fazama razvoja. U ovoj godini dodatno smo fokusirani na sadržaj koji donosi praktične alate i otvara nove prilike, kako bismo poduzetnicima pomogli da rastu stabilno i dugoročno", istaknula je Ema Huskić, voditeljica marketinga u Mastercardu u Hrvatskoj.