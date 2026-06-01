Erin Brockovich ima novu metu: "skrivene" podatkovne centre

Poznata američka aktivistica pokrenula je crowdsourcing platformu kako bi razotkrila ekološke i ekonomske pritiske masovne gradnje infrastrukture za AI na lokalne zajednice diljem SAD-a

Utrka u izgradnji infrastrukture za umjetnu inteligenciju ubrzano se seli iz korporativnih ureda izravno u lokalne zajednice diljem Sjedinjenih Američkih Država, piše poznata aktivistica Erin Brockovich na Substacku. Brockovich ima reputaciju nemilosrdne borkinje za ljudska prava, ekologiju i prava potrošača, a njezin je prvi veliki slučaj – onaj u kojem je tužila energetsku tvrtku Pacific Gas & Electric – ekraniziran i u holivudskom filmu. Tamo ju je glumila Julia Roberts, što je njezino ime i rad izložilo globalnoj publici. Sada se, pak, nakon tradicionalnih zagađivača okoliša, okreće onim modernima, data centrima.

Tajna izgradnja

U svojem je najnovijem članku "Ako su podatkovni centri tako dobri, zašto se grade u tajnosti?" javno ukazala na rastući problem nedostatka transparentnosti i tajnovitosti koji prati izgradnju golemih podatkovnih centara. Prema navodima iz njezina izvješća, građani se suočavaju s gotovim projektima o kojima prethodno nisu imali dovoljno informacija, što je pokrenulo val sumnje i otpora javnosti prema projektima koje predvode tehnološki divovi poput Amazona, Googlea i Mete.

Kako bi se omogućila vidljivost i javna kontrola nad ovim procesima, lansirana je interaktivna internetska karta pod nazivom Brockovich AI Data Center Reporting. Stranica omogućuje samostalno prijavljivanje i mapiranje lokacija uočenih podatkovnih centara, čime se spaja službeno najavljene megaprojekte s izravnim svjedočanstvima građana. Do kraja svibnja tamo je zaprimljeno već više tisuća prijava građana iz gotovo svih saveznih država SAD-a, pri čemu prednjači Teksas s više od 600 unesenih izvješća o lokacijama na kojima se odvija ili planira gradnja.

Ekološki rizici i protivljenje građana

Glavni razlozi za zabrinutost lokalnog stanovništva obuhvaćaju preopterećenje resursa i narušavanje kvalitete života. Među ključnim problemima ističu se enormna potrošnja električne energije, visoki zahtjevi za potrošnjom vode nužne za hlađenje serverskih sustava te opasnosti od dugoročnog nakupljanja elektroničkog otpada. Osim toga, građani u blizini podatkovnih centara sve češće prijavljuju zagađenje bukom, točnije konstantno industrijsko brujanje rashladnih sustava, generatora i trafostanica koje remeti svakodnevni život i lokalnu faunu.

Financijski teret ove tehnološke ekspanzije već se izravno odražava na kućanstva u pogođenim regijama, gdje su zabilježeni slučajevi skoka računa za električnu energiju. Netransparentnost procesa dodatno potpiruje činjenica da gradska vijeća i lokalne vlasti nerijetko potpisuju ugovore o povjerljivosti podataka prije nego što javnost uopće sazna detalje o planiranoj gradnji. Takva praksa sprječava pravovremenu procjenu utjecaja na infrastrukturu i javno zdravlje, što je dovelo do toga da oko 70% Amerikanaca u ispitivanjima javnog mnijenja izražava protivljenje izgradnji podatkovnih centara u blizini svojih domova.

Otpor lokalnih samouprava

Suočene s pritiskom birača i nepoznanicama oko održivosti, brojne lokalne jurisdikcije počele su povlačiti konkretne administrativne poteze. Najmanje 69 lokalnih samouprava u SAD-u uvelo je privremene moratorije na izgradnju ili proširenje podatkovnih centara kako bi kupili vrijeme za detaljnu analizu utjecaja na okoliš i elektroenergetsku mrežu, dok su u više navrata zabilježena i izravna odbijanja izdavanja građevinskih ili prostornih dozvola. Ovaj institucionalni otpor stvara značajne zastoje u planovima tehnoloških kompanija koje ove godine planiraju uložiti stotine milijardi dolara u AI infrastrukturu.

Nasuprot otporu lokalnih zajednica, Trumpova administracija zauzima daleko popustljiviji stav prema regulaciji, promatrajući brz razvoj AI infrastrukture kroz prizmu nacionalne sigurnosti i globalne ekonomske konkurentnosti. Ubrzavanje izdavanja dozvola i ublažavanje ekoloških revizija na saveznoj razini stvara duboki jaz između Washingtona i lokalnih sredina. Prikupljanje podataka putem crowdsourcinga na karti Erin Brockovich stoga služi ne samo kao alat za informiranje javnosti, već i kao potencijalna osnova za buduće pravne akcije i kolektivne tužbe građana protiv regulatornih propusta.