EU smanjuje emisije i ovisnost o fosilnim gorivima, ali su do 2040. potrebna golema ulaganja

Europska komisija je objavila Izvješće o stanju energetske unije za 2025. i popratno Izvješće o napretku djelovanja u području klime za 2025., koja pokazuju znatan napredak ka ostvarenju zacrtanih ciljeva

Europska komisija objavila je Izvješće o stanju energetske unije za 2025. i popratno Izvješće o napretku djelovanja u području klime za 2025. Ključni zaključak oba dokumenta jest da je Europska unija ostvarila znatan napredak u prelasku na ono što se opisuje kao "integrirana energetska unija". Izvješća ističu napredak u području čiste energije, s više korištenih obnovljivih izvora, rješavanjem problema visokih cijena energije te uz daljnje smanjenje emisija stakleničkih plinova, čime se jača energetska sigurnost i smanjuje ovisnost o uvezenim fosilnim gorivima.

Ciljevi za 2030. dostižni

U izvješćima je potvrđeno da je EU na dobrom putu za ostvarenje klimatskog cilja do 2030. godine. Prema privremenim podacima za 2024., ukupne neto emisije stakleničkih plinova smanjene su za 2,5% u odnosu na 2023. godinu. Time su ukupne emisije smanjene za 37,2% u odnosu na razine iz 1990. (odnosno 39% ako se računaju samo domaće neto emisije). Istodobno, BDP Europske unije u tom je razdoblju porastao za 71%, što potvrđuje da se gospodarski rast uspješno odvaja od rasta emisija.

Rast obnovljivih izvora

Prema izvješću, većina električne energije proizvedene u Europskoj uniji sada dolazi iz čistih izvora, premda napredak nije ujednačen među državama članicama. Procjenjuje se da je u 2024. godini instalirano oko 77 GW novih kapaciteta za energiju iz obnovljivih izvora. U kombinaciji izvora električne energije u EU, obnovljivi izvori su 2024. činili 47%.

Također, nastavljen je trend smanjenja krajnje potrošnje energije, koja je zabilježila pad od 3% u odnosu na 2022. godinu. Najveće smanjenje zabilježeno je u stambenom sektoru, a slijede ga industrija i uslužni sektor. Unatoč tim pomacima, Komisija upozorava da će za postizanje energetskih ciljeva EU-a za 2030. ipak biti potrebno "mnogo brže uvođenje obnovljivih izvora energije i poboljšanje energetske učinkovitosti" u nadolazećim godinama.

Do 2040. treba ulagati 695 milijardi eura godišnje

Sljedeće desetljeće ocijenjeno je kao presudno za dovršetak energetske unije i postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine, što je dugoročni cilj EU-a. Trenutačno su u tijeku pregovori o izmjeni Europskog zakona o klimi, kojim bi se utvrdio klimatski cilj EU-a od 90% smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2040., gledano u odnosu na razine iz 1990. godine.

Ahead of COP30, the State of the Energy Union Report 2025 shows progress towards our targets.



Clean, affordable energy and continued efforts to cut emissions remain crucial in reaching our security, independence, competitiveness, and climate neutrality objectives. pic.twitter.com/dC0gpGgWcC — European Commission (@EU_Commission) November 6, 2025

Međutim, Komisija ističe i nekoliko ključnih izazova koje tek treba riješiti. Oni uključuju potrebu za opsežnom elektrifikacijom kako bi se udio električne energije u krajnjoj potrošnji povećao na oko 32% do 2034. godine. Također, nužna su znatna ulaganja u mreže, jačanje napora u energetskoj učinkovitosti te poticanje inovacija za izgradnju konkurentnog sektora čistih tehnologija. Procjenjuje se da EU za prevladavanje tih izazova treba mobilizirati čak 695 milijardi eura godišnje u razdoblju od 2031. do 2040. za ulaganja povezana s energijom.

Prijedlog ambicioznog višegodišnjeg financijskog okvira EU-a za razdoblje 2028. – 2034. usmjeren je na jačanje prekogranične infrastrukture i usmjeravanje sredstava prema strateškim tehnologijama čiste energije. Predstojeća revizija Uredbe o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, kao dio okvira za razdoblje nakon 2030., bit će ključna u tom smislu, zaključuje Komisija.