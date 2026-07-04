Google u eri umjetne inteligencije ima skok potražnje za strujom, no emisije su im u padu

U novom eko-izvješću Google je potvrdio smanjenje štetnih emisija za 2% i ugovaranje 12 GW čiste energije u 2025. godini, čime je uspješno odvojio ubrzani tehnološki rast od ugljičnog otiska

Sandro Vrbanus subota, 4. srpnja 2026. u 22:30

Google objavio je svoje 11. godišnje Izvješće o zaštiti okoliša, koje pruža cjelovit uvid u rezultate održivosti ostvarene tijekom 2025. godine. Prema službenim podacima, kompanija je u 2025. godini potpisala sporazume za više od 12 GW nove "čiste" energije, što je količina dovoljna za godišnje napajanje države veličine Grčke. Istodobno su uspjeli smanjiti svoje operativne emisije ugljika za 2% u odnosu na prethodnu godinu, unatoč kontinuiranom i snažnom rastu potražnje za električnom energijom.

AI ima velik utjecaj

Izvješće se detaljno bavi raskorakom koje nastaje između ubrzanog infrastrukturnog širenja i odgovornog upravljanja okolišem. Iz Googlea napominju da put do ostvarenja klimatskih ciljeva neće biti linearan, budući da se izgradnja njihove infrastrukture za umjetnu inteligenciju trenutačno odvija brže od dekarbonizacije globalne električne mreže.

Od 2019. do 2025. potrošnja energije porasla je za 250%

Stoga su i određeni ciljevi iz prošle godine ostali neispunjeni, a kao glavni se razlog navodi upravo povećanja potrošnja energije, koja se koristi za pokretanje AI-ja. Google je devetu godinu zaredom uspio stopostotno uskladiti svoju potrošnju električne energije s kupnjom obnovljive energije, iako je zabilježio najveći godišnji porast potražnje u povijesti – od čak 37%. Godinu ranije taj je porast iznosio 27%.

Tehnološke intervencije u hardveru, softveru i nabavi energije spriječile su ispuštanje više od 58 milijuna tona ekvivalenta ugljičnog dioksida u 2025. godini, bez čega bi ugljični otisak ove kompanije bio pet puta veći, navodi se u izvješću. Slična učinkovitost proširena je i na upravljanje vodama, pa su projekti očuvanja u 2025. obnovili oko 7,7 milijardi galona vode, što iznosi 78% Googleove ovogodišnje potrošnje slatke vode.

Uloga AI i u zaštiti planeta

Googleovi podatkovni centri pogone proizvode temeljene na umjetnoj inteligenciji koje koriste milijarde ljudi, a tehnologija se aktivno primjenjuje i za rješavanje ekoloških problema. U 2025. godini devet Googleovih rješenja omogućilo je korisnicima, gradovima i partnerima zajedničko smanjenje emisija za procijenjenih 41 milijun tona CO2 ekvivalenta, što je otprilike triput više od Googleovih vlastitih emisija.

Primjeri dobre prakse
Primjeri dobre prakse

Primjeri uključuju Google Earth koji optimizira raspored solarnih i vjetroelektrana, Nest termostate koji automatiziraju uštedu energije te ekološke rute u Google Maps aplikaciji. Tehnologija se koristi i za rano predviđanje prirodnih katastrofa poput šumskih požara i poplava, kao i za zaštitu prirode kroz modele Perch i SpeciesNet.

Ispunjavanje ciljeva pod upitnikom

Unatoč postignutim uspjesima, postizanje postavljenih klimatskih ciljeva postaje sve zahtjevnije. Brzi uspon AI-ja preoblikovao je globalnu infrastrukturu i stvorio nove zahtjeve prema elektroenergetskoj mreži. Iako su operativne emisije smanjene, emisije iz Googleovog opskrbnog lanca porasle su za 25% na godišnjoj razini.

Taj porast odražava širenje infrastrukture, ali i činjenicu da opskrbni lanac u azijsko-pacifičkoj regiji djeluje na mrežama koje još uvijek oskudijevaju energijom bez ugljičnog otiska. Google stoga najavljuje nastavak evolucije svog pristupa kroz optimizaciju AI sustava i daljnja ulaganja u inovacije, kako bi AI tehnologija ostvarila svoj puni potencijal i pomogla pri smanjenju vlastitog ekološkog utjecaja.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Najmoćniji model iz Q Meta linije.

Akcija

KEF Q11 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® zvucnickom jedinicom s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih vibracija te tako osigurava cist, prirodan i izbalansiran zvuk.

Kupi

Prostrano 3D iskustvo Dolby Atmosa.

Akcija

SONOS BEAM Gen 2

Od glazbe do filmova, najnovija generacija Beama obogacuje svu vašu zabavu mocnim i preciznim zvukom od zida do zida.

579 € 489 € Kupi

Flagship Symbol X serije.

Akcija

MAGNAT SYMBOL X160

Zvučnici za profesionalne i poluprofesionalne PA sustave, za unutarnju / vanjsku upotrebu, otporan na prskanje po standardima IPX5.

239 € 289 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi