Google u eri umjetne inteligencije ima skok potražnje za strujom, no emisije su im u padu

U novom eko-izvješću Google je potvrdio smanjenje štetnih emisija za 2% i ugovaranje 12 GW čiste energije u 2025. godini, čime je uspješno odvojio ubrzani tehnološki rast od ugljičnog otiska

Google objavio je svoje 11. godišnje Izvješće o zaštiti okoliša, koje pruža cjelovit uvid u rezultate održivosti ostvarene tijekom 2025. godine. Prema službenim podacima, kompanija je u 2025. godini potpisala sporazume za više od 12 GW nove "čiste" energije, što je količina dovoljna za godišnje napajanje države veličine Grčke. Istodobno su uspjeli smanjiti svoje operativne emisije ugljika za 2% u odnosu na prethodnu godinu, unatoč kontinuiranom i snažnom rastu potražnje za električnom energijom.

AI ima velik utjecaj

Izvješće se detaljno bavi raskorakom koje nastaje između ubrzanog infrastrukturnog širenja i odgovornog upravljanja okolišem. Iz Googlea napominju da put do ostvarenja klimatskih ciljeva neće biti linearan, budući da se izgradnja njihove infrastrukture za umjetnu inteligenciju trenutačno odvija brže od dekarbonizacije globalne električne mreže.

Od 2019. do 2025. potrošnja energije porasla je za 250%

Stoga su i određeni ciljevi iz prošle godine ostali neispunjeni, a kao glavni se razlog navodi upravo povećanja potrošnja energije, koja se koristi za pokretanje AI-ja. Google je devetu godinu zaredom uspio stopostotno uskladiti svoju potrošnju električne energije s kupnjom obnovljive energije, iako je zabilježio najveći godišnji porast potražnje u povijesti – od čak 37%. Godinu ranije taj je porast iznosio 27%.

Tehnološke intervencije u hardveru, softveru i nabavi energije spriječile su ispuštanje više od 58 milijuna tona ekvivalenta ugljičnog dioksida u 2025. godini, bez čega bi ugljični otisak ove kompanije bio pet puta veći, navodi se u izvješću. Slična učinkovitost proširena je i na upravljanje vodama, pa su projekti očuvanja u 2025. obnovili oko 7,7 milijardi galona vode, što iznosi 78% Googleove ovogodišnje potrošnje slatke vode.

Uloga AI i u zaštiti planeta

Googleovi podatkovni centri pogone proizvode temeljene na umjetnoj inteligenciji koje koriste milijarde ljudi, a tehnologija se aktivno primjenjuje i za rješavanje ekoloških problema. U 2025. godini devet Googleovih rješenja omogućilo je korisnicima, gradovima i partnerima zajedničko smanjenje emisija za procijenjenih 41 milijun tona CO 2 ekvivalenta, što je otprilike triput više od Googleovih vlastitih emisija.

Primjeri dobre prakse

Primjeri uključuju Google Earth koji optimizira raspored solarnih i vjetroelektrana, Nest termostate koji automatiziraju uštedu energije te ekološke rute u Google Maps aplikaciji. Tehnologija se koristi i za rano predviđanje prirodnih katastrofa poput šumskih požara i poplava, kao i za zaštitu prirode kroz modele Perch i SpeciesNet.

Ispunjavanje ciljeva pod upitnikom

Unatoč postignutim uspjesima, postizanje postavljenih klimatskih ciljeva postaje sve zahtjevnije. Brzi uspon AI-ja preoblikovao je globalnu infrastrukturu i stvorio nove zahtjeve prema elektroenergetskoj mreži. Iako su operativne emisije smanjene, emisije iz Googleovog opskrbnog lanca porasle su za 25% na godišnjoj razini.

Taj porast odražava širenje infrastrukture, ali i činjenicu da opskrbni lanac u azijsko-pacifičkoj regiji djeluje na mrežama koje još uvijek oskudijevaju energijom bez ugljičnog otiska. Google stoga najavljuje nastavak evolucije svog pristupa kroz optimizaciju AI sustava i daljnja ulaganja u inovacije, kako bi AI tehnologija ostvarila svoj puni potencijal i pomogla pri smanjenju vlastitog ekološkog utjecaja.