Od 2,9 milijardi za projekte tehnologija s neto nultom stopom emisija – Hrvatskoj niti eura

Europska komisija iz Inovacijskog fonda izdvaja 2,9 milijardi eura za 61 projekt tehnologije s nultom neto stopom emisija. Financijska sredstva dolaze od prihoda iz sustava EU-a za trgovanje emisijama

Europska komisija najavila je ulaganje od ukupno 2,9 milijardi eura, koji će biti uloženi u 61 najsuvremeniji projekt tehnologije s neto nultom stopom emisija. Financijska sredstva za te poticaje dolaze iz Inovacijskog fonda s pomoću prihoda iz sustava EU-a za trgovanje emisijama /ETS). Ta su bespovratna sredstva uslijedila nakon prvog poziva na podnošenje prijedloga za tehnologije s nultom neto stopom emisija, objavljenog u prosincu 2024., čiji je cilj ojačati tehnološko vodstvo Europe i ubrzati uvođenje inovativnih rješenja za dekarbonizaciju.

Hrvatska ovaj put ništa

Odabrani projekti obuhvaćaju 19 industrijskih sektora, 18 zemalja EU i različite razmjere, što odražava ambiciju EU-a da se dekarbonizira širokim rasponom tehnologija i primjena. Naglasak je na energetski intenzivnim industrijama, obnovljivoj energiji i skladištenju energije, mobilnosti s nultom neto stopom emisija i zgradama, proizvodnji čistih tehnologija i industrijskom upravljanju ugljikom.

U okviru 61 projekta mogle bi se znatno smanjiti emisije stakleničkih plinova, čime bi se tijekom njihova prvog desetljeća rada smanjilo oko 221 milijun tona ekvivalenta CO 2 . To je usporedivo s godišnjim emisijama od 9,9 milijuna prosječnih europskih automobila. Tim će se smanjenjem izravno poduprijeti cilj EU-a da se do 2050. postigne klimatska neutralnost.

Sufinancirani će biti projekti iz područja dekarbonizacije velikih (preko 100 milijuna eura), srednjih (20 do 100 milijuna) i malih razmjera (za projekte s CAPEX-om između 2,5 i 20 milijuna eura), projekti proizvodnje čistih tehnologija (preko 2,5 milijuna eura) te pilot-projekti s naglaskom na dubinskoj dekarbonizaciji.

Kompletan popis odabranih projekata dostupan je na ovom mjestu, a u ovoj rundi Hrvatska nije ponudila niti jedan prihvaćeni projekt, pa nam tako od ETS sheme sada neće stići niti euro. Dosad su kroz ETS projekt u našoj zemlji financirana tri projekta, koji su se bavili vodikom, toplinskom energijom i klimatski neutralnom proizvodnjom cementa, s ukupno nešto manje od 130 milijuna eura.