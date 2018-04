Do električnog automobila može se i crowdfundingom

Eli ZERO je električni gradski dvosjed čiji autori za njega traže podršku putem platforme za skupno financiranje IndieGoGo

Kompanija Eli, sa sjedištem podijeljenim između Kalifornije i Pekinga, na crowdfunding platformu IndieGoGo postavila je projekt u kojem traže financiranje za izradu – električnog gradskog automobila. Ovakvi slučajevi prilično su rijetki, no kod automobila Eli ZERO sve bi trebalo iskakati iz okvira konvencionalnog.

Ovaj gradski autić zapravo je maleni električni dvosjed s kojim nećete ići na godišnji odmor. Zamišljen je kao idealni drugi automobil u obitelji, za obavljanje kupovine, vožnju djece u školu ili pak odlazak do teretane. Osim dvije osobe u njega stane i ponešto prtljage, koju treba smjestiti u prtljažnik zapremnine 160 litara. A kako bi susjedi vidjeli tko to vozi ovu "pilu" tu je i panoramski krov koji omogućava vozaču gotovo neometan pogled na sve strane.

Najveća brzina vozila ograničena je na tek 40 km/h pa bi se kod nas mogao registrirati i kao moped

Eli ZERO dug je tek 2,25 metara (dakle oko pola metra je kraći od Smarta), a pogoni ga Toyotin elektromotor najveće snage 8,8 kW (oko 12 konjskih snaga). Ugrađene baterije pune se po "plug-in" principu, ali i putem tehnologije regenerativnog kočenja. Automobil će dolaziti u dvije varijante koje će se najviše razlikovati po autonomiji – osnovni Eli ZERO imat će doseg od 90-ak kilometara, a Eli ZERO+ od gotovo 140 kilometara s jednim punjenjem baterija.

Osim što su potpuno iznova pokušali osmisliti koncept automobila, autori Elija Zero na inovativan način žele i financirati svoj projekt – crowdfundingom. U sklopu IndieGoGo kampanje za samo 250 dolara moguće je uplatiti rezervaciju za jedan primjerak automobila koji će u slobodnoj prodaji koštati 10.900 dolara. Prvih 10 kupaca putem ove kampanje mogu automobil naručiti po cijeni od 7.699 dolara. Isporuke bi trebale krenuti već u prosincu ove godine.