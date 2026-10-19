Novi električni Volkswageni: Ponuda počinje od 24.950 eura

ID. Polo za Volkswagen označava početak novog doba elektrifikacije. Ovo je Buba novog doba! Za samo tisuću eura više, odnosno 25.950 eura, kupci dobivaju osjetno bogatije opremljenu izvedbu Life. Vjerujemo da će upravo ona biti najtraženiji izbor

Upravo ovih dana Volkswagen na hrvatskome tržištu službeno predstavlja novi ID. Polo. Riječ je o dobro poznatom imenu njemačkog proizvođača koje uz prefiks „ID.” dobiva potpuno novu dimenziju. Iako je tek stigao u prodaju, novi model već bilježi iznimno dobre rezultate. Početkom rujna zaprimljeno je više od 30.000 narudžbi, a Volkswagen France 30. je rujna objavio da je samo u Francuskoj zabilježeno više od 10.000 narudžbi. Za novi ID. Polo to je uistinu impresivan početak.

Potpuno električna izvedba jednog od najuspješnijih modela u Volkswagenovoj povijesti, prodanog u više od 20 milijuna primjeraka, otvara novo poglavlje. ID. Polo osmišljen je ispočetka, s jasnim usmjerenjem prema budućnosti. Razvijen u Wolfsburgu, objedinjuje čist dizajn, izdašan prostor i visoku razinu kvalitete, a pritom nudi atraktivnu početnu cijenu nižu od 25.000 eura – i to bez uračunatih poticaja!

Novi ID. Polo dug je 405,3 cm, širok 181,6 cm i visok 153 cm, dok međuosovinski razmak iznosi 260 cm. U usporedbi s modelom s klasičnim motorom s unutarnjim izgaranjem, nudi više prostora i bolju iskoristivost. To potvrđuje i prtljažnik, čiji je obujam povećan za 25 posto – sa 351 na 441 litru, odnosno do 1240 litara s preklopljenim stražnjim sjedalima.

Za pogon su pripremljeni novi učinkoviti elektromotori smješteni na prednjoj osovini, i to u tri razine snage: 85 kW (116 KS), 99 kW (135 KS) i 155 kW (211 KS). Prve su dvije izvedbe serijski opremljene novom visokonaponskom baterijom LFP (litij-željezo-fosfat) neto kapaciteta 37 kWh. Na DC punionicama velike snage puni se od 10 do 80 posto za približno 23 minute, a omogućuje doseg do 329 km.

Najsnažnija izvedba koristi bateriju NMC (nikal-mangan-kobalt) neto kapaciteta 52 kWh. Ona omogućuje doseg do 454 km, a na DC punionicama od 10 do 80 posto puni se za približno 24 minute.

Valja istaknuti da je ID. Polo prvi serijski model koji u potpunosti slijedi novi Volkswagenov dizajnerski jezik Pure Positive, pod vodstvom glavnog dizajnera Andreasa Mindta. Rezultat je kompaktan automobil jasnih proporcija, s prepoznatljivim detaljima poput C-stupa nadahnutog prvim Golfom, simpatično oblikovanim prednjim dijelom i naglašenim stražnjim krajem.

Dizajnerski pristup Pure Positive obilježava i unutrašnjost ID. Pola. Pametno osmišljena arhitektura kabine, kvalitetni materijali i izvrsna ergonomija stvaraju ugodno okruženje za vozača i putnike, a posebna je pozornost posvećena detaljima.

Digitalni kokpit dijagonale 26 cm (10 inča) smješten je u istoj horizontalnoj liniji sa središnjim dodirnim zaslonom infotainment sustava Innovision, dijagonale 32,77 cm (13 inča). Zaslon nalikuje visokokvalitetnom tabletu te se odlikuje jasnim prikazom i suvremenom grafikom. Ukupnom dojmu pridonose pregledno raspoređene i lako dostupne komande, kao i zanimljiva inovacija – retroprikaz. Njegovim aktiviranjem digitalni instrumenti dobivaju grafiku nadahnutu prvom generacijom Golfa, što unosi dašak nostalgije u tehnološki naprednu kabinu.

Volkswagen je za ID. Polo pripremio tri razine opreme: Trend, Life i Style.

Početni ID. Polo Trend stoji 24.950 eura. Serijska oprema uključuje DC brzo punjenje snage 90 kW, LED prednja svjetla s automatskom kontrolom dugih svjetala, digitalni kokpit sa 10-inčnim zaslonom, 13-inčni infotainment sustav Innovision, višenamjenski upravljač presvučen umjetnom kožom i automatski klima-uređaj. Tu su i sustavi potpore vozaču Side Assist i Lane Assist, uključujući Emergency Assist.

Najveći se interes očekuje za srednju razinu opreme Life, koja stoji samo tisuću eura više, odnosno 25.950 eura. Za taj iznos kupci dobivaju bogatiju opremu koja uključuje adaptivni tempomat ACC, kameru za vožnju unatrag, prednje parkirne senzore i sustav Front Cross Traffic Assist.

Udobnost dodatno povećavaju automatski zatamnjiv unutarnji retrovizor i električno preklopiva vanjska ogledala s memorijskom funkcijom. Serijski su i glasovno upravljanje, sustav App-Connect s podrškom za Apple CarPlay i Android Auto, bežično induktivno punjenje pametnih telefona te varijabilno dno prtljažnika. S obzirom na razliku u cijeni i dodatnu opremu, Life bi se lako mogao pokazati najprivlačnijim izborom u ponudi.

Na vrhu ponude nalazi se ID. Polo Style, čija cijena počinje od 32.792 eura. Uza sve navedeno, donosi i naprednu rasvjetnu tehnologiju: prednja svjetla IQ.Light LED Matrix s osvijetljenom LED trakom, trodimenzionalna stražnja LED svjetla te osvijetljeni Volkswagenov logotip sprijeda i straga.

Unutrašnjost krase sportska komforna sjedala, ambijentalno osvjetljenje i visokokvalitetni materijali. Grijani upravljač i sjedala te dvozonski automatski klima-uređaj - također su dio opreme.

Dodatnu vrijednost donosi unaprijeđeni sustav ID. Light, koji vozaču pruža vizualne informacije tijekom vožnje, primjerice navigacijske upute i podatke o statusu punjenja. Svjetlosna traka prvi se put proteže i na prednja vrata te može upozoriti na nailazak drugih sudionika u prometu prije nego što vozač ili putnik otvori vrata.

Na popisu dodatne opreme nalaze se i značajke kakve se obično povezuju s automobilima više klase. Među njima je vrhunski audiosustav Harman Kardon snage 425 W s deset zvučnika, uključujući središnji zvučnik i subwoofer, kao i veliki panoramski stakleni krov.

Novost u segmentu predstavlja masažna funkcija električno podesivih prednjih sjedala koja se mogu namještati u 12 smjerova, uz tri programa masaže. ID. Polo ujedno je jedan od prvih Volkswagenovih modela koji omogućuje napajanje vanjskih uređaja snagom do 3,6 kW. Tako se pretvara u svojevrsnu mobilnu utičnicu, praktičnu za punjenje e-bicikala i napajanje različite vanjske opreme.

Novi ID. Cross: ID. Polo na steroidima

Ubrzo nakon ID. Pola Volkswagen je predstavio i novi ID. Cross, potpuno električni kompaktni SUV koji dijeli brojne tehničke i dizajnerske značajke s manjim modelom. Riječ je o električnom modelu koji preuzima ulogu dobro poznatog T-Crossa u novoj eri elektrifikacije.

Kao i ID. Polo, ID. Cross nudi visoku razinu kvalitete, udobnosti i opreme, postavljajući pritom nova mjerila u segmentu malih i kompaktnih automobila. Sličnosti između tih dvaju modela doista su velike.

Tehnička osnova gotovo je identična. Dostupne su tri razine snage elektromotora – 85 kW, 99 kW i 155 kW – te dvije baterije neto kapaciteta 37 i 52 kWh.

Thomas Schäfer, čelnik marke Volkswagen, ističe: „ID. Cross objedinjuje tehnološku stručnost, čist dizajn, impresivna detaljna rješenja i istinske svestrane kvalitete – sve uz izvrstan omjer vrijednosti i cijene. To su idealni preduvjeti za novu Volkswagenovu priču o uspjehu.”

ID. Cross dug je 415,3 cm, što je deset centimetara više od ID. Pola. Visok je 158,1 cm, odnosno pet centimetara više, dok širina iznosi 179,4 cm – dva centimetra manje od manjeg modela. Međuosovinski je razmak jednak i iznosi 260 cm.

Prtljažnik obujma 475 litara nudi obilje prostora, a dodatni pretinci nalaze se i ispod varijabilnog poda. Prema Volkswagenovim podacima, u prtljažnik stanu čak i dvije gajbe pića. Tu je i prednji prtljažni prostor, odnosno takozvani frunk, obujma 25 litara.

Putnička kabina izgledom je vrlo slična onoj u ID. Polu, a u središtu pozornosti nalaze se dva velika digitalna zaslona. Ispred vozača smješten je Digital Cockpit Pro dijagonale 26 cm (10,25 inča), dok središnji infotainment zaslon ima dijagonalu 32,8 cm (12,9 inča).

Kao i u ID. Polu, pritiskom na tipku View na višenamjenskom upravljaču moguće je aktivirati retroprikaz. Tada se na zaslonu ispred vozača pojavljuju instrumenti nadahnuti prvom generacijom Golfa, što predstavlja zanimljiv spoj suvremene tehnologije i Volkswagenove bogate povijesti.

Posebna je pozornost posvećena udobnosti i stabilnosti u vožnji. Ovjes je prilagođen električnom pogonu, uz kvalitetne amortizere i optimizirane komponente koje pridonose sigurnom i uravnoteženom ponašanju na cesti. Mjere za smanjenje buke i vibracija dodatno osiguravaju tiho i ugodno putovanje.

Za najsnažniju izvedbu od 155 kW bit će dostupan i adaptivni ovjes DCC. Sustav objedinjuje preciznost, agilnost i udobnost u svakodnevnoj vožnji. Kontinuiranim prilagođavanjem amortizacije stanju ceste i uvjetima vožnje omogućuje uravnotežen karakter – od opuštenog putovanja do dinamičnije vožnje zavojitim cestama.

I ID. Cross bit će dostupan u tri razine opreme: Trend, Life i Style. Verzija s baterijom neto kapaciteta 52 kWh moći će vući prikolicu ukupne mase do 1200 kg, čime dodatno potvrđuje svoju svestranost.

Umjesto ID.4 i ID.5 stiže ID. Tiguan

Najnoviji član električne obitelji Volkswagenovih modela nosi ime ID. Tiguan. S obzirom na to da je klasični Tiguan već godinama jedan od najtraženijih modela marke, očekivanja su velika i od njegova električnog pandana. Novi svestrani SUV iz popularne srednje klase trebao bi preuzeti uloge dosadašnjih modela ID.4 i ID.5.

Volkswagen je za ID. Tiguan predvidio tri pogonske izvedbe. Dvije imaju pogon na stražnje kotače. Početna verzija razvija 140 kW (190 KS), a energiju dobiva iz baterije neto kapaciteta 58 kWh. Snažnija izvedba raspolaže sa 210 kW (286 KS) i baterijom kapaciteta 77 kWh.

Na vrhu ponude nalazi se izvedba s pogonom na sve kotače i dvama elektromotorima ukupne snage 220 kW (299 KS). I ona koristi veću bateriju.

Ovisno o izvedbi i kapacitetu baterije, doseg prema WLTP-u iznosit će do 600 km. Svestranost novog modela potvrđuju i njegove vučne mogućnosti: izvedba s baterijom od 58 kWh moći će vući prikolicu ukupne mase do 1800 kg, dok će ona s baterijom od 77 kWh moći povući do 2000 kg.

Za ID. Tiguan predviđene su četiri razine opreme: Trend, Life, Style i R-Line. Time Volkswagen nastavlja širiti svoju električnu ponudu, nastojeći spojiti poznata imena, prepoznatljiv dizajn i praktičnost s prednostima električnog pogona.