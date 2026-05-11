Tesla s preko 600.000 km otkriva istinu o trajanju baterija

Ova Tesla prešla je nevjerojatnih 610.000 km s originalnom baterijom. Iako je degradacija značajna, automobil je i dalje funkcionalan. Što nam to govori o budućnosti i stvarnosti posjedovanja električnih vozila?

Električna vozila imaju brojne prednosti pred automobilima s motorima s unutarnjim izgaranjem, no ispod lima se krije jedna neugodna istina. Dok se klasični motori s vremenom troše, veličina njihovog spremnika goriva se ne smanjuje. S druge strane, baterije električnih vozila neizbježno će patiti od degradacije kapaciteta i posljedičnog smanjenja dosega. Jedino je pitanje koliko će se stanje pogoršati prije nego što baterija postane neupotrebljiva. Odgovor na to pitanje daje nam jedan sedam godina star Teslin Model 3 koji još uvijek vozi na svojoj originalnoj bateriji.

Tesla nakon 610.000 km

Primjerak o kojem govorimo, u vlasništvu YouTube kanala Drive Protected, prešao je više od 610.000 kilometara i još uvijek je u voznom stanju, daleko nakon što bi većina vozila, bilo električnih ili benzinskih, bila spremna za generalku. Kada je bio nov, ovaj je Model 3 nudio doseg od 386 kilometara. Danas, nakon potpunog punjenja, prikazuje doseg od samo 254 kilometra. To je pad od 132 kilometra, odnosno gubitak od čak 34,2 posto originalnog kapaciteta. Nema se tu što uljepšavati, radi se o značajnoj degradaciji koja spušta kapacitet baterije debelo ispod granice od 70 posto, što je prag koji proizvođači obično pokrivaju jamstvom.

Ipak, to nije smrtna presuda kakvu biste možda očekivali. Automobil je podvrgnut testu u stvarnim uvjetima na autocesti, gdje je pri konstantnoj brzini od oko 110 km/h (68 mph) uspio prijeći 222,6 kilometara (138,3 milje) prije nego što je baterija dosegla nula posto. Na papiru to ne zvuči impresivno, ali je daleko od neupotrebljivog. Za kraće dnevne migracije ili gradsku vožnju, ovo je i dalje savršeno funkcionalno vozilo.

Brojke to i potvrđuju. Tijekom testa, automobil je potrošio 32,4 kWh energije. To je osjetno manje od otprilike 49 kWh koliko je baterija mogla pohraniti kao nova, što se podudara sa smanjenim procijenjenim dosegom i potvrđuje da degradacija nije samo teoretska. Unatoč gubitku više od trećine kapaciteta, ništa drugo na automobilu ne pokazuje znakove fundamentalnog kvara. Nema katastrofalnih otkazivanja niti iznenadnih gašenja.

Što kažu statistike?

Iako je ovaj slučaj ekstreman, on pruža vrijedan uvid. Međutim, važno ga je staviti u širi kontekst. Prema Teslinim vlastitim izvještajima, baterije u Modelu 3 i Modelu Y u prosjeku zadržavaju oko 85 posto svog kapaciteta nakon prijeđenih 322.000 kilometara. Neovisne studije, poput one tvrtke Recurrent, pokazuju da prosječno električno vozilo zadržava 97 posto dosega nakon tri godine i 95 posto nakon pet godina, pri čemu se najveći dio degradacije (5-10 posto) događa na samom početku, nakon čega se proces značajno usporava.

Jedan od ključnih faktora koji utječe na zdravlje baterije je način punjenja. Analize pokazuju da učestalo korištenje ultra-brzih DC punjača snage veće od 100 kW može ubrzati godišnju degradaciju na oko tri posto, dok vozila koja se pretežno pune na sporijim AC punjačima bilježe degradaciju od oko 1,5 posto godišnje.

Na neki način, ovaj automobil istovremeno iznosi argumente za i protiv električnih vozila. Da, degradacija baterije je stvarna, mjerljiva i značajna. Pojeftinjenje i pojednostavljenje zamjene baterija ključno je za održivost i dugovječnost električnih vozila u budućnosti. No, ovaj primjer također pokazuje da čak i nakon kilometraže koja bi umirovila većinu klasičnih vozila, električni automobil može nastaviti voziti, doduše s kraćim "spremnikom". Za većinu korisnika, čije baterije neće biti izložene ovakvim ekstremima, realnost je da će baterija vjerojatno nadživjeti ostatak automobila.